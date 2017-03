Malena Pichot: "Hoy es un día para concientizar sobre la desigualdad de derechos"

El Paro Internacional de Mujeres comprende una fecha histórica a nivel mundial: en más de 30 países el género oprimido socialmente buscará la igualdad de derechos y terminar con la violencia machista.





En contexto con este tema, este medio se comunicó con una de las artistas más involucradas a nivel político y social con la coyuntura nacional: Malena Pichot, reconocida feminista.





La actriz se refirió al 8M: "La cultura es machista y los medios son la representación de la cultura. Además perpetúan esa cultura. Así se da un círculo vicioso. No hay una sola noción de género en la Argentina".





¿Qué sucede con las y los integrantes del espectáculo nacional? ¿Falta compromiso y militancia? "No falta conciencia, declararse feminista es peligroso cuando trabajás de agradar. La mayoría de las famosas y famosos argentinos trabajan de agradar, de tener un público, de que todo el mundo los quiera ver. En general, cuando las personas que trabajan en el espectáculo se meten en política, pierden una parte del público, porque nunca va a estar todo el mundo de acuerdo. A las famosas les falta el valor de decir 'no todo el mundo me va a querer' y listo. Ese es el tema", subrayó.





una mujer por día muere a causa de la violencia machista. ¿Cómo se frena esta tendencia que asusta? "Nadie tiene la respuesta de cómo frenar los femicidios, es una cuestión cultural y de educación. Para frenarlos, habría que conseguir que la sociedad lo entienda. Nadie entiende de dónde viene. Mucha gente piensa que matar a una mujer es un femicidio y no se trata de eso. Es un crimen que tiene que ver con un hombre creyendo que es dueño de esa mujer. Sucede cuando un hombre no mata al azar, sino exclusivamente a su mujer. No es un ladrón que entra y mata a una mina que estaba ahí parada. Ni siquiera se entiende la figura del femicidio, entonces... ¿cómo vas a frenar algo que no se sabe lo que es?". En Argentina,a causa de la violencia machista. ¿Cómo se frena esta tendencia que asusta? "





Sobre el final de la nota, Pichot dejó en claro que el 8 de marzo no es un día para celebrar, sino para seguir conquistando derechos: "Hoy no se dice feliz día, no es un día de festejo. Es un día para concientizar sobre la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres".





Guido Albamonte - @GuidoAlbamonte Por