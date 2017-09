Manchester City intentará extender su buen presente en la Liga de Campeones

Manchester City, con el delantero argentino Sergio Kun Agüero, autor de seis goles en los últimos cuatro partidos, recibirá esta tarde a Shakhtar Donetsk, de Ucrania, por la segunda fecha del grupo F de la Liga de Campeones.





El partido se desarrollará desde las 15.45 en el estadio Etihad de la ciudad de Manchester y será transmitido por la señal ESPN.





El equipo dirigido por el español Josep Pep Guardiola arrancó la temporada de la mejor manera ya que es puntero, junto a su adversario Manchester United, de la liga Premier con 16 puntos producto de cinco triunfos y un empate, con 21 goles a favor y apenas 2 en contra.





En este presente mucho tiene que ver el delantero argentino Kun Agüero, quien marcó seis goles en los últimos cuatro partidos. El atacante del seleccionado argentino llegó a los 176 goles con el conjunto "ciudadano" y quedó a uno de Eric Brook, el máximo goleador de la historia del club.





A su vez, el ex Independiente (23) y Atlético de Madrid (101) alcanzó los 300 gritos a nivel de clubes. En el duelo entre los únicos dos equipos que ganaron en el debut, el City a Feyenoord (4-0, como visitante) y los ucranianos a Napoli (2-1 en casa), también estarán el defensor Nicolás Otamendi, también convocado para las últimas dos fechas de las eliminatorias en el dueño de casa y el delantero Facundo Ferreyra, ex Vélez Sarsfield y Banfield, en la visita.





La jornada también tendrá la presentación de Tottenham, equipo dirgido por Mauricio Pochettino e integrado por el juvenil defensor Juan Foyth (ex Estudiantes de La Plata), en Chipre ante APOEL por el grupo H que lidera junto al defensor del título, Real Madrid, que, por su lado, visitará a Borussia Dortmund, en Alemania.





La primera parte de la segunda fecha se completará con los siguientes partidos con presencia de jugadores nacionales: Grupo E: Spartak Moscú (Rusia)- Liverpool (Inglaterra); Sevilla (España, DT Eduardo Berizzo, Nicolás Pareja, Gabriel Mercado, Walter Montoya, Ever Banega, Joaquón Correa, Guido Pizarro, Franco Vázquez)- Maribor (Eslovenia). Grupo F: Napoli (Italia)- Feyenorrd (Holanda) Grupo G: Besiktas (Turquía)- Leipzig (Alemania); Mónaco (Francia, Guido Carrillo)- Porto (Portugal).





El miércoles será el turno de los siguientes choques: Grupo A: CSKA Moscú (Rusia)- Manchester United; Basilea (Suiza)- Benfica (Portugal). Grupo B: París Saint Germain (Francia)- Bayern Múnich (Alemania); Anderlecht (Bélgica)- Celtic (Escocia) Grupo C: Atlético de Madrid (España)- Chelsea (Inglaterra); Qarabağ (Azerbaiyán)- Roma (Italia) Grupo D: Sporting (Portugal)- Barcelona (España); Juventus (Italia)- Olympiacos (Grecia).