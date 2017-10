Manejaba un ómnibus sin papeles y quiso coimear a un gendarme, allí se supo su historia

Este sábado, antes del mediodía, en el kilómetro 378 de la ruta nacional 34, altura de la cabina de peaje de la ciudad de Ceres, oficiales y suboficiales de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que ejecutaban operativos de Prevención Activa, inspeccionaron un colectivo que viajaba desde la localidad bonaerenese de José C. Paz en la provincia de Buenos Aires y tenía como destino la de Los Juríes en la provincia de Santiago del Estero, y en el que eran transportadas 32 personas, seis de ellas menores, todos integrantes de un equipo de fútbol bonaerense. El chofer quiso coimear a un gendarme.





No tenía la documentación exigible personal como carné de conductor ni habilitante para el transporte de personas en territorio argentino. El 26 de junio su hijo manejaba el colectivo de la empresa familiar, y pasó a dos camiones juntos en la ruta nacional 144, a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de San Rafael en la provincia de Mendoza, y fallecieron 18 pasajeros y el conductor.





"Toma, toma, para vos...."





Uno de los suboficiales de Gendarmería Nacional pidió al chofer que estacionara la unidad sobre la banquina con la finalidad de los chequeos de la documentación ordinaria y exigible en estos casos, y que consisten en las exigencias de los papeles personales de los conductores, las del vehículo propias para el tránsito en territorio argentino.





Pero entonces, el chofer descendió del colectivo con una hoja plástica transparente que contenía un billete de 500 pesos, e inmediatamente le dijo al cabo de Gendarmería Nacional Argentina, Walter Martinetti, "toma, toma, agarra es para vos y dejame pasar", e inmediatamente el cabo le preguntó al funcionario de la CNRT si había escuchado sobre el ofrecimiento, y entonces conformaron el acta de procedimiento en el que consta la situación descripta, es decir, "tentativa de cohecho" o de ofrecer coimas.





Una de piratas





Pero en este caso la tentativa de soborno fue el disparador inmediato de la constatación de toda la documental exigible que el chofer del colectivo no poseía: para empezar no contaba con la habilitación obligatoria para el tránsito con transporte de personas que solo emite la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), tampoco tenía la cobertura de una póliza de seguros sobre las personas transportadas como la de los choferes, solo viajaba el conductor y no contaba con un segundo chofer, la que también es una exigencia de la (CNRT) para este tipo de transporte, por el modelo del colectivo secuestrado no tenía la oblea de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), y para rematar el cuadro el chofer no contaba con carné de conductor nacional habilitante de las características exigibles para el transporte de personas como tampoco poseía libreta de trabajo; y la única documental que poseía para el tránsito dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, era falsificado.





Constatación





Pero ante la suma de todas las irregularidades encontradas, y con la vida de 33 personas colgadas de un hilo de coser, -los 32 pasajeros y el conductor del colectivo- personal de Gendarmería y funcionarios de la CNRT dejaron el colectivo estacionado e hicieron bajar a todos y a cada uno de los pasajeros con su equipaje.





La confirmación más terrible





Entre la información requerida a la CNRT con sede en la ciudad de Rosario, surgió que este colectivo pertenece a la misma empresa que en fecha 25 de junio de 2017 tuvo un accidente en la ruta nacional 144 a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de San Rafael en la provincia de Mendoza, en el que fallecieron 15 personas durante el siniestro y luego otras cuatro que resultaron heridas y hospitalizadas, y que finalmente con el paso de los días totalizaron 19 muertos como saldo final de la tragedia. Ese día murió el chofer del colectivo, un hombre de 30 años y sobrevivió su padre, que era el segundo chofer.





Hubo 19 muertos en Mendoza

Pero, aunque que parezca mentira, quien conducía este colectivo es el padre del chofer de 30 años fallecido entonces, y sobre el que se acredita la mayor responsabilidad en el temerario sorpaso de dos camiones que viajaban juntos uno delante del otro, y que esa temeraria maniobra fue la que produjo un choque con otro vehículo de frente, y dejo como saldo la muerte de 15 personas, entre ellas el conductor del colectivo, y que posteriormente, fallecieron otras cuatro, totalizando 19 las víctimas fatales.





Delitos e infracciones imputadas





El acta de procedimiento que hicieron los gendarmes con los funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) fue puesto en conocimiento de la Región 8° de Gendarmería Nacional Argentina, que con el material probatorio secuestrado y ahora obrante en el expediente que forma parte de la causa, el chofer cuenta con la imputación de los siguientes delitos: tentativa de cohecho (ofrecimiento de coimas), presunta falsificación de documento público, con la incautación de dinero en efectivo, teléfonos celulares, el dinero ofrecido como dádiva, sea identificado y se realice una constatación en su domiciio particular en la provincia de Buenos Aires.





Epílogo

Finalmente, y como epílogo, esta desgraciada situación terminó cuando llegó un nuevo colectivo con la documentación exigible tanto del chofer como de la unidad en orden, y recién entonces oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional permitieron que las 32 personas -no el chofer del colectivo- entre ellos seis menores, ascendieran al colectivo y siguieran el tránsito hacia la localidad de Los Juries en la provincia de Santiago del Estero.