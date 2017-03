Manu Ginóbili no para de hacer lo que más sabe en los Spurs

Emanuel Ginóbili cumplió una destacada actuación para los San Antonio Spurs (51-14), que vapulearon a Golden State Warriors (52-14) por 107 a 85, en partido válido por la fase regular de la NBA de básquetbol, en los Estados Unidos.



En el AT&T Center de San Antonio, el quinteto local se aprovechó de un rival disminuido que no presentó en cancha a sus principales figuras, preservadas por el DT Steve Kerr.



Es que el líder provisorio de la Conferencia Oeste no tuvo en sus filas a los perimetrales Klay Thompson y Stephen Curry, al ala pivote Draymond Green y el alero Andre Iguodala, por decisión del cuerpo técnico. Además, el alero Kevin Durant está lesionado en una de sus rodillas y deberá purgar una inactividad mínima de 40 días.



El bahiense Ginóbili sumó 6 tantos (2-4 en dobles, 0-2 en triples, 2-3 en libres), 5 rebotes, 6 asistencias y 3 recuperos en los 18 minutos que estuvo en el rectángulo de juego.



El base australiano Patty Mills resultó la principal vía de gol de los Spurs (que no tuvieron por lesiones a Tony Parker, Lamarcus Aldridge ni Kawhi Leonard), con 21 puntos (5-7 en triples) y 4 asistencias.

En los Warriors sobresalió el base suplente Ian Clark, quien finalizó con 36 tantos (12-18 en dobles, 3-3 en triples, 3-6 en libres) y 5 rebotes.



Por su lado, Dallas Mavericks (28-37), sin el alero santafesino Nicolás Brussino, cayó en forma ajustada como local ante Phoenix Suns (22-44), por 100-98



El tirador Devin Booker, con 36 unidades (10-15 en dobles, 2-5 en triples, 10-10 en libres) y 5 rebotes fue la referencia en la ofensiva de los Suns.



Mientras que el pivote alemán Dirk Nowitzki aportó 23 tantos, 11 rebotes y 2 asistencias en 30m. para el quinteto perdedor, en donde reapareció –tras lesión- el base puertorriqueño José Juan Barea, quien cerró con 5 puntos, 2 rebotes y 4 pases gol en 15 minutos.



Los demás marcadores fueron: Oklahoma Thunder 112-Utah Jazz 104; Los Angeles Clippers 112-Philadelphia Sixers 100; Detroit Pistons 112-New York Knicks 92; Charlotte Hornets 122-New Orleans Pelicans 125 (en suplementario); Orlando Magic 104-Cleveland Cavaliers 116; Miami Heat 104-Toronto Raptors 89; Milwaukee Bucks 102-Minnesota Timberwolves 95; Memphis Grizzlies 90-Atlanta Hawks 107