Maradona aseguró que prefiere a un ídolo de Unión a Icardi en la selección

Diego Maradona reiteró este martes su rechazo a la posibilidad de que Mauro Icardi sea considerado para la Selección. Y lo hizo con una frase fiel a su estilo: "Antes de convocar a Icardi, lo convoco al Indio Bazán Vera", bromeó acerca del actual entrenador de Tristán Suárez. Y agregó en su diálogo con La Oral Deportiva: "Me gusta mucho Lucas Pratto, prefiero dejar lejos a Icardi. Que sea el séptimo delantero, no el cuarto. Hubo llamadas telefónicas del representante de Icardi al número de Bauza. No hablemos más".

Bazan Vera.jpg



Después, Diego se metió en su cruzada por mejorar la AFA: "Yo llegué a FIFA para limpiar la AFA. Y lo voy a hacer. Si tengo que pisar cabezas, lo haré. No voy a perdonar a nadie. Ya le dije a Infantino que los de la Comisión Normalizadora se van. De la misma forma que queremos una FIFA transparente, queremos lo mismo para la AFA. Infantino quiere que yo dé el último martillazo".





"En la AFA quiero gente honesta y que no haya robado. Ya me reuní con Chiqui Tapia y también lo iba a hacer con Daniel Angelici, pero finalmente no se concretó la reunión. Necesitamos un hombre con nobleza, dignidad y que no quiera hacerse rico con la pelota. Basta de robar. Si la mujer de Belloso (Carolina Cristinziano), que está en Conmebol, está en la Comisión Normalizadora, yo la voy a poner a mi hermana en AFA. Y hay que arreglar los torneos. No se puede mostrar espectáculos bochornosos como los del torneo de 30 equipos. Se viene un cambio en Agremiados que va a ser muy fuerte. Lo garantizo. Marchi está desde Grondona... y Grondona se murió. Yo no quiero que Marchi se muera, pero que se vaya", fustigó.





También se refirió al técnico de la Selección: "Tengo una relación bárbara con Bauza desde el Mundial del 90 y lo quiero muchísimo. En el 90 Bauza era el primero en entrenar y sacrificarse. Hablaba y no era convocado... ¿Cómo no le voy a dar una mano?".





TyCSport