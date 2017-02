Maradona aseguró que si Bauza convoca a Icardi "es tan traidor como él"

Maradona fue hoy a acompañar al equipo de la Copa Davis a Parque Sarmiento. Ahí se enteró que el técnico de la selección nacional, Edgardo Bauza, visitó a Mauro Icardi en el entrenamiento del futbolista rosarino en el Inter de Milán. Y explotó.





"Si Bauza se reunió con Icardi, es tan traidor como él", disparó el astro del fútbol hoy en declaraciones al canal de deportes ESPN, y visiblemente ofuscado añadió: "Mejor no opinar".





Maradona, que no le perdona a Icardi que haya seducido a Wanda Nara cuando estab a casadas con Maxi López, considera que el centrodelantero del Inter no merece ponerse la camiseta celeste y blanca, más allá de sus cualidades deportivas.





Bauza no piensa lo mismo. No solo tiene pensado convocarlo para la próxima cita de Eliminatorias, contra Chile, partido que se disputará a fines de marzo en el Monumental de Núñez, sino que consultó a los jugadores del equipo nacional si tenían algún problema con el rosarinos y le respondieron que no.