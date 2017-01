Maradona eligió a su once ideal de la selección argentina de todos los tiempos

Diego Maradona decidió prenderse al juego y armó su "selección ideal" de todos los tiempos. El Diez se sumó a la propuesta lanzada por un programa de TyC y escogió a sus once, en base a una lista predeterminada.

Pese a sus diferencias, Maradona eligió a Passarella para acompañar a Roberto Perfumo en la saga central. "Más allá de los problemas que tuve con él, fue el mejor marcador central que tuvo la selección", dijo días atrás el Diez.





A través de su cuenta de Facebook, este sábado Maradona decidió publicar la lista completa de sus once elegidos, aunque hubo dos puestos en los que no pude decidirse: Caniggia o Messi y Kempes o Batistuta: "En el de delantero por afuera, porque Messi es un fenómeno, pero a Cani lo llevo en mi corazón. Y en el de centrodelantero, porque Mario nos dio el mundial en 1978. Pero lo de Bati fue increíble, porque nunca vi a alguien pegarle a la pelota con tanta potencia", escribió el ex DT de la selección.

De esta manera, el equipo ideal de Maradona formaría con: Fillol, Cuciuffo, Perfumo, Passarella y Tarantini; Ardiles, Gallego, Enrique y Maradona; Caniggia o Messi y Kempes o Batistuta.





