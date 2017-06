Maradona: "Toresani es un tipo sensacional"

Diego Armando Maradona dio una nota exclusiva a TyC Sports y no dejó ningún tema por abordar pero la parte más jugosa fue sobre el final cuando desde la producción le anunciaron que estaba viendo la entrevista Julio César Toresani, con quien mantuvo aquel histórico cruce en La Bombonera el 7 de octubre de 1995, cuando el Diez volvía al Xeneize y le ganaba 1-0 al Sabalero.









"La verdad que quedé muy amigo del Huevo, hablé mucho con él cuando era ayudante de campo de Colón", tiró el ex entrenador de la Selección Argentina. Para más adelante, agregar: "Una vez lo quise pelear pero eso ya pasó, lo abrazo con todo mi corazón porque es un tipo sensacional".





Le pegó a varios









"Lleva ocho entrenadores a Ezeiza; para llevar ocho entrenadores que se quede en la casa", empezó el 10 en diálogo con Estudio Fútbol. Y la siguió: "Sampaoli no sabe más que Bauza. Le tirás una pelota y te la devuelve con la mano. Mirá que a Sevilla lo dejó en la puerta del cementerio".





"A la lista de Sampaoli la hizo Verón. Me duele que por darme una cachetada futbolística a mí, porque en el mano a mano no se atreven, llamen a Icardi. Sacar al Kun de la lista para poner a Icardi me parece una locura. A mí me gusta mucho Benedetto, para llevar a Icardi a conocer a los kinesiólogos, más vale hubiese llevado a Benedetto o a Alario".





"A mí Sampaoli me falseó, me llamó cuando estábamos en la Copa Davis de Croacia y me dijo que me iba a hacer un homenaje en Sevilla, que me quería conocer, que quería hablar de fútbol. Después, cuando vino lo de la Selección no me llamó nunca más y ahora me entero que lleva ocho entrenadores... Para llevar a ocho técnicos que se quede en la casa. Estoy muy enojado con el Corcho (en alusión a Sampaoli), muy enojado porque yo estaba mirando la copa Davis, me perdí 20 minutos de un partido por hablar con él de proyectos, de un montón de cosas, y después, cuando sale lo de Argentina, que la lista se la hace Verón..."





"Todo muy lindo con el presidente pero la gente cuando va a comprar la carne se acuerda de Macri y de Sampaoli".

"Me parece una barbaridad que gente que yo creía coherente como Tapia, como Angelici, que estuvieron en casa y me vendieron otra historia sean tan ingenuos y le den cabida a este tipo, que si no fuera porque nos ganó la final en Chile no lo conocía ni la familia"

Diego Maradona tiró con munición gruesa desde Dubai y pocos salieron ilesos. Uno de sus apuntados fue Jorge Sampaoli, a quien acusó de no saber de fútbol y de haberle incumplido la promesa de un homenaje en Sevilla, entre otras cosas.