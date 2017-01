Marcharon contra el maltrato animal

Una buena convocatoria logró este miércoles al atardecer la marcha de proteccionistas de animales, que comenzó en la Costanera, frente a Canal 13, pasó por frente de UNO Santa Fe en Bulevar Gálvez y concluyó en calle 25 de Mayo, frente a la sede de FM Aire de Santa Fe. La marcha fue organizada por la Asociación Defensa de los Derechos del Animal (Addera) en conjunto con SOS Caballos.





Al menos unas 300 personas se dieron cita de manera pacífica en la movilización, que estuvo acompañada por una murga, que le dio colorido a la manifestación.





La gente que caminó, aplaudió y cantó durante la caminata, enarboló múltiples consignas, todas ellas vinculadas al maltrato animal.

Animales2.jpg



Una de las más mencionadas fueron las relacionadas al caso del perro "Chocolate" ocurrido en la ciudad cordobesa de San Francisco que murió luego de agonizar varios días porque una persona lo despellejó vivo. El hecho tuvo un gran impacto en todo el país al viralizarse en las redes sociales y en sitios de internet. Tal fue la relevancia de esa noticia, que la Justicia cordobesa debió investigar el hecho y detuvo al supuesto agresor, un peluquero de 36 años, cansado de los ladridos del animal.





Otra de las consignas más destacadas fue el rechazo a que los caballos sean utilizados para la doma y jineteada en Jesús María.





Entre los pedidos al gobierno para frenar esto, Gabriela Salzmann la presidenta de Addera expresó el deseo de que haya una fiscalía destinadas a todo lo que es el maltrato animal. "Por todo esto es que seguimos firmes como siempre y en conjunto con otras asociaciones como en este caso SOS Caballos, que somos las dos instituciones que más estamos denunciando el maltrato animal en Santa Fe", agregó luego.

Animales3.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe



"Nosotros no nos vamos a detener, es mucho el maltrato y se le debe poner un freno a eso. Lo mismo sucede con la tracción a sangre, es un reclamo que no es escuchado, se trata de una lucha constante, pero nosotros no bajamos los brazos. Por eso la marcha de hoy se hará por todo tipo de maltrato, porque es mucho el abandono, son muchos los animales que lamentablemente se nos mueren y nosotros no damos más, no llegamos a salvar a todos. Por eso se debe hacer algo", indicaron desde Addera, organización desde la que anticiparon que habrá más movilizaciones a lo largo del año.