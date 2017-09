Marcos Peña: "Cambiemos no es una marca, es una identidad política"

El jefe de Gabinete de la Nación destacó que "Cambiemos es un proyecto político que surgió de abajo para arriba, y que interpreta una demanda ciudadana de cambio". Y remarcó que en Santa Fe "muestra un equipo con mucha coherencia, donde tanto Niky Cantard, como Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro representan ideas y valores comunes".





"Hoy Cambiemos está por encima de todas las personas. Cambiemos es un proyecto político que surgió de abajo para arriba y que interpreta esa demanda ciudadana de cambio". La frase pertenece a Marcos Peña , que esta mañana dialogó con una radio rosarina, oportunidad en la que destacó también la histórica inversión que lleva adelante Nación en la provincia.





Para el funcionario nacional, "Cambiemos representa una nueva forma de entender el poder, que tiene que servir para ayudar a los demás, para beneficio del conjunto, y no para beneficio propio". Y en esa línea, aseguró que en Santa Fe, "Cambiemos muestra un equipo con mucha coherencia donde tanto Niky Cantard, como Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro –y también Roy López Molina y Anita Martínez en Rosario–, representan ideas comunes y valores comunes, en esta concepción de una política mejor . En cada una de las provincias del país, Cambiemos muestra los mismos valores", destacó.





En ese sentido, Marcos Peña diferenció: "Cambiemos no es una marca, es una identidad política que surge de un conjunto de valores que tiene que ver con una demanda ciudadana de una política distinta. Probablemente no todos nos voten, pero hay un fuerte reclamo de cambio. Y nosotros tratamos de sumarlos a todos, porque todo cambio genera incertidumbre, miedo, angustia, pero estamos convencidos que cada vez se van a ir sumando más".





Para el jefe de Gabinete, "el proyecto político debe ser la base para ir trabajando en equipo. En Santa Fe tenemos que seguir trabajando en la construcción de un equipo de gestión, porque creemos que la provincia demanda un cambio y hay muchos santafesinos que lo desean". Y enfatizó que "hay que trabajar con espíritu de equipo, que nos aleje de los liderazgos mesiánicos y de las falsas promesas. En Santa Fe estamos para eso", aseguró.





Compromiso con Santa Fe

Consultado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con provincia por la deuda, Marcos Peña sentenció: "Estamos dentro de los plazos legales, establecidos por la Corte, para poder acordar el monto y acordar el pago de esa deuda". De todas formas, consideró "importante destacar que este año se están invirtiendo unos 70 mil millones de pesos en Santa Fe, siendo uno de los planes de infraestructura más importantes que se haya hecho por parte de la Nación en la provincia, y que sumado a otros indicadores nos habla de un compromiso muy fuerte de este Gobierno con la provincia".





También remarcó que "las transferencias a la Provincia se hacen en tiempo y forma, pero además hay una fuerte inversión en transporte, autopistas, rutas, ferrocarriles; también en infraestructura social, hídrica; en agua y cloacas, además de lo que se viene haciendo en materia de seguridad".





Para Marcos Peña, todo eso "habla de ese compromiso que tenemos con los santafesinos en general", y reiteró: "De ninguna manera hay nada que tenga que ver con el color político. La demostración más clara de que no hacemos lo que hacían otros gobiernos –que definían las inversiones de acuerdo al color político–, es que nunca jamás hubo una inversión nacional en Santa Fe como la que hay en este momento. No tiene que ver con ninguna preferencia, sino con el enorme atraso en materia de infraestructura que tiene Santa Fe, no solo por los gobiernos anteriores, sino por problemas de inversión de la propia provincia".