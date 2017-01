Marian Farjat cuenta cómo fue la bizarra propuesta que recibió por parte de Loan

Durante los últimos días, Loan se ha convertido en una de las figuras del momento. El reggaetonero está en el centro de todas las miradas por la versión del supuesto maltrato hacia su ex novia, Charlotte Caniggia.

Pero después apareció otra voz en todo esto. Se trata de Marian Farjat, quien reveló que hace tiempo Loan le hizo un pedido. Fue antes de que él apareciera en los medios.

Recordemos que se lo vio por primera vez como novio de Flor Maggi, la chica que dijo estar embarazada de Matías Alé. En ese momento, Loan grabó un video en el que amenazaba al actor.

Marian señaló que el cantante la contactó antes de ese episodio. Fue en medio de una pelea que ella tuvo con su entonces novio, Brian Lanzelotta.

Loan le pidió, según su relato, que aceptara salir a cenar con él a un restaurante de Puerto Madero. Quería hacerse famoso y salir en los medios. Pero para Marian no había ningún beneficio y ella se negó.

"Cuando me hace la propuesta yo no sabía quién era él. Yo le dije que no porque no lo conocía y él, como es cantante, necesitaba tener prensa. Además yo a Brian lo amo y estaba mal por la separación con él. Tampoco quería hacer nada de esto y que Brian piense que lo haya olvidado tan rápido", reveló Marian en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Igual me insistían ya que era solo sacarse una foto cenando en Puerto Madero, que no tenía que acostarme con él y nada ya que es gay. Pero no tenía ganas de darle prensa a alguien que no conozco y meterme en un lio. Todo quedó en la nada. Tiempo después aparece con Charlotte Caniggia y eso no sé si está todo arreglado. Lo único que sé es que Loan estaba desesperado por tener prensa y no pudo conmigo y fue por Charlotte", finalizó.