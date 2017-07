Marian Farjat: "Estoy a full con este infantil, me encantan los nenes"

Marian Farjat estampó su firma con Peton Producciones para realizar la temporada de invierno en Mar del Plata. estampó su firma con Peton Producciones para realizar la temporada de invierno en Mar del Plata.

En el verano, Farjat protagonizó "Había una vez 2", espectáculo juvenil que se realizó en el Teatro Corrientes. Ahora el productor decidió convocarla para estas vacaciones de invierno 2017.

Marian va a realizar "Había una vez el Libro de los sueños", show ganador de dos premios Carlos en 2015 y nominado a los Estrella de Mar 2016.

La obra cuenta con la dirección de Maximiliano Ortuño y la participación de más de 14 artistas marplatenses de entre 3 y 20 años.

El espectáculo se presentará desde el sábado 15 de Julio a las 18 horas en el Teatro Victoria de la calle Rivadavia y está basado en las mejores películas de Disney





En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com Marian contó sobre esta propuesta: "Estrenamos este sábado 15 de julio a las 18 horas en el Teatro Victoria de Peton Producciones. Es un infantil que hice en el verano, Había una vez el poder de un sueño. Igual este es: Había una vez el libro de los sueños. Este infantil tiene un Carlos ganado. La verdad que está muy bueno, muy bien hecho. Tiene un montón de bailarines en escena, yo como protagonista".





"Van a ser dos semanas de vacaciones de invierno y después me vuelvo a Buenos Aires. Está pensado hacerlo en verano. Estoy a full con este infantil, me encantan los nenes, estoy muy contenta", cerró la ex "GH".