Mariano Martínez dio detalles de su separación de Lali Espósito

Mariano Martínez y Lali Espósito vivieron un noviazgo intenso. Sin embargo, tras la comentada separación, se filtró entre sus sentimientos el enojo... y un explosivo audio de WhatsApp del actor hablando negativamente de la actriz y cantante.





"Encima Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada. Malísima esa piba", decía Mariano, en octubre de 2016, en un mensaje privado que tomó estado público.





El tiempo pasó y cada uno siguió sus vidas por separado: él está por ser padre por tercera vez, junto a su nueva novia, Camila Cavallo. Y ella disfruta de su romance con Santiago Mocorrea.





"No terminamos de la mejor manera. Nosotros nos llevábamos muy bien, pero de repente no la estábamos pasando bien y decidimos separarnos. En su momento, no fue muy amablemente".





Sin embargo, la curiosidad periodística tras el inesperado final de la relación de la dupla protagónica de Esperanza mía sigue vigente y el galán de Amar después de Amar le puso el pecho al tema en el programa Agarrate Catalina, de la radio porteña La Once Diez.





Consultado por la separación de Lali, Mariano expresó: "Es algo que para mí ya está. Hablar cosas del pasado que generan mucha violencia no tengo ganas. Diga lo que diga siempre...", dijo Martínez, al tiempo que Catalina Dlugi hacía referencia a la agresión, a través de las redes sociales , que recibió de los fans de Lali tras la ruptura.





Luego, el actor asumió que el fin de la pareja no fue en los mejores términos: "No terminamos de la mejor manera... Nosotros nos llevábamos muy bien, la pasábamos muy bien, pero de repente no la estábamos pasando bien y decidimos separarnos. En su momento, no fue muy amablemente, pero nunca deseándole lo peor al otro".





Pese a que no quería ahondar en el pasado, el propio Mariano reflotó el tema de la filtración de su audio de WhatsApp, en el que habló negativamente de su ex, para aclarar los tantos: "Lo de audio, en donde yo le dije algo a alguien, fue en la intimidad. No es algo que pensaba, estaba enojado. No estuvo bueno que se sepan un montón de cosas desde una óptica de la relación y que se me juzgue por eso. Porque, en algún punto, era mi intimidad", dijo, para luego remarcar: "Estoy lejos de pensar lo que dije en el audio que trascendió. Eso fue muy intimo y estaba enojado. Dije algo que no pienso de ella. Fue como cualquier pareja que se separa y dice cosas. Pero no fue la intención de que eso trascienda... Yo no tengo más ganas de hablar de este tema, es pasado. Pero siempre le deseo lo mejor, valoro todo lo que vivimos y estamos cada uno en otra historia".