Mariano Martínez sobre el embarazo de su novia: "No siento que haya sido muy rápido"

Mariano Martínez habló en Revista Luz sobre el embarazo de su novia Camila Cavallo, con quien sale hace pocos meses.





"El amor es el motor de mi vida, nunca tiene una sola forma. Es lo que te hace bien. A esta altura ya todos saben lo que significa ser padre para mí. Me encanta, soy feliz siendo padre de dos hijos y lo seré de tres también, es una responsabilidad, claro, pero muy placentera. Es el trabajo más lindo del mundo", expresó el actor.

Y agregó sobre el bebé en camino: "Todavía no sabemos el sexo, recién vamos a cumplir los tres meses de embarazo. Yo no siento que haya sido muy rápido todo, te juro... Supongo que mi naturaleza es así, soy lanzado y ya no me preocupo por eso. Sé que voy a morir así".





Respecto a los años de diferencia que se lleva con su novia, el galán lo tomó con humor: "Y... ¡son cuatro mundiales! Ja ja ja. Te soy sincero: no siento esa diferencia para nada, la llevo muy bien. Además, mi ídolo es Mick Jagger, así que imaginate".