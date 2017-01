Mariano Martínez: "Mis hijos viven con mucha felicidad la llegada de un hermanito"

Mariano Martínez se refirió al embarazo de su novia Camila Cavallo y señaló: "Cuando Pitty (La numeróloga) me lo dijo en el programa de Susana Giménez, yo ya lo sabía. Pero no quería decirlo en ese momento. Tampoco es que lo dije después, trascendió porque empezamos ir al médico y esas cosas tarde o temprano trascienden. Pero ante todo están mis hijos y no quería que se enteren por los medios, prefería que se enteren por mí".

"Estoy muy feliz y mis hijos viven con mucha felicidad la llegada de un hermanito. Únicamente me interesa que venga con salud y alegría, ya sea varón o mujer", agregó el actor, quien tuvo dos hijos -Milo y Olivia- junto a Juliana Giambroni.

La pareja, que se conoció por Instagram, está unida hace seis meses y ya están esperando su primer hijo.

Embed Te amo muchísimo @camilacavallo Una foto publicada por Mariano (@marianom78) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 3:47 PST





Por otro lado, Mariano se refirió a su vuelta a la televisión con la nueva novela de Telefe que se entrena el próximo lunes 23 de enero: "Estoy muy feliz con el estreno de 'Amar después de amar', tengo muchas ganas de que ya llegue el día y que la gente lo vea. Nos llevó mucho esfuerzo y trabajo, y ver qué pasa".

"Después de Esperanza Mía que fue en 2015, me gusta que haya pasado un año para que se estrene esta novela. Iba a salir el año pasado pero por cuestiones que no dependen de nosotros no salió. Me parece positivo ese descanso y estoy contento con la historia. Espero que la gente se enganche porque la novela está muy bien realizada. Hay mucha pasión y profesionalismo", indicó.

Embed Estamos con Mariano Martínez a solas! ❤️ Publicado por PrimiciasYa.com en Martes, 10 de enero de 2017









Fuente: Escenario