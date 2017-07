Marinelli: "Vengo acá para dar lo mejor de mí"

Gonzalo Marinelli será uno de los arqueros que tendrá Colón la próxima temporada. Al no renovar su vínculo con Huracán el golero decidió cambiar de rumbo y se sumó desde el minuto inicial a la pretemporada que encabeza Eduardo Domínguez.





En diálogo con radio La Red 96.7 Santa Fe, el golero reconoció que "me tocó jugar poco en Huracán porque Marcos (Díaz) tuvo una gran temporada. Si bien tenía la posibilidad de renovar mi contrato, el llamado de Eduardo (Domínguez) fue decisivo para venir a Santa Fe".





Cuando lo consultaron sobre el rol de los arqueros en el fútbol argentino, una de las caras nuevas del rojinegro expresó: "Mi opinión sobre los arqueros de hoy es que cambiaron para bien, el que no juega con el pie no puede atajar, el que no se maneja bien con la tenencia y una buena pegada le costará mucho, yoveo que no hay arqueros que le peguen mal a la pelota, se perfeccionó mucho y levantó el nivel de los arqueros".





Si bien es cierto que en los últimos años no pudo tener continuidad en su puesto, a los 28 años se atrevió a expresar que "soy consciente que a mi edad tengo mínimo 10 años de carrera, el arquero siempre madura más tarde y se comprobó que al joven muchas veces le cuesta mucho, el fútbol de hoy requiere que se juegue mucho con los pies y sea un líbero más". Para más adelante, agregar: "Antes no había entrenador de arqueros y ellos también fueron evolucionado porque tienen que hacer un trabajo para que el arquero mejore con el pie".





En la parte final, volvió a enfatizar que "vengo acá para dar lo mejor de mí, pelear un puesto y tratar de poder jugar, siempre peleando un puesto, nadie te da titularidad o suplencia. Fui compañero de Vera, y también lo conozco al Polaco (Bastía), y Matías (Fritzler) ojalá que se pueda incorporar".