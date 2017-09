Martínez: "El grupo va en crecimiento"

Llegó a Unión desde Independiente con poco rodaje y las ganas de poder recuperar esa confianza que alguna vez le permitió recalar en uno de los equipos grandes del fútbol argentino. El defensor Damián Martínez opinó sobre el presente que atraviesa el Tate en el inicio de una nueva temporada: "La verdad que el grupo está muy bien, se viene Gimnasia y esta semana de parate nos viene bien para ponernos a punto y estar al ritmo de otros compañeros".





En todo momento, el lateral sabe que "Unión es una institución muy grande, sabía lo que representaba el club, el equipo está muy bien en este inicio, se está armando, las cosas están saliendo bien y hay que prepararse para lo que se viene".





Los pupilos de Madelón eliminaron a Lanús por Copa Argentina y rescataron un empate en Rosario frente a Newell's en el comienzo de la Superliga. En este sentido, Martínez apuntó: "En la Copa Argentina dimos un gran paso, era lo que esperábamos, íbamos con nuestras armas, hicimos un gran partido en todo sentido y le ganamos a uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Contra Newell's, hasta el gol de ellos estábamos jugando un buen partido. Después nos desorganizamos, ellos nos empataron pero el grupo va en crecimiento, nos vamos conociendo bien".





A la hora de trazar un balance en el plano individual, una de las caras nuevas que tiene el rojiblanco para esta campaña, aseveró: "En lo personal me siento muy bien, me vino muy bien el cambio de aire, me recibieron muy bien y estoy muy contento. En Rosario me tocó entrar los últimos 5', con las pulsasiones del partido, no me pude acomodar bien, pero siempre uno trata de entrar y ayudar al compañero y al equipo que es lo que me pidió Leo (Madelón)".





En la parte final, respecto al armado del plantel y sus objetivos, enfatizó: "Se formó un muy buen grupo, hay gente con experiencia y muchos chicos, nos pusimos metas que es ir partido a partido en crecimiento y dimos un buen paso en Rosario, ahora hay que ganar y hacernos fuertes ante nuestra gentre. Me costó la adaptación en Independiente, es un club que exige títulos y no se están dando, no tuve regularidad, así que venir a Unión me hizo muy bien para agarrar la confianza que no tenía".