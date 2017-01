La vigésimo novena edición del Festival Folklórico de Guadalupe se puso en marcha este viernes, con un marco imponente de público. Pasadas las nueve de la noche, la postal de las familias buscando lugar en la Plaza del Folclore se repetía por miles. Cargando sillones, sillas y conservadoras, colmaron el espacio junto a la Basílica, donde permanecieron hasta la madrugada, cuando el chaqueño Alan Guillen le puso fin a la primera luna del Festival.

Los instantes previos al encuentro llegaban mientras tanto a todo el país a través de la TV Pública, como parte de la programación Festival País 17', que refleja la identidad y el color de fiestas populares y festivales que se desarrollan en todo el territorio nacional.





La ciudad que queremos

"Estamos felices porque además de que el clima nos acompaña y es una noche excepcional, nos acompañan las familias santafesinas y el público de la región", afirmó el intendente José Corral minutos después dar la bienvenida al público junto al cura párroco de la Basílica Olidio Panigo y de recibir un reconocimiento por parte de la Comisión Organizadora del Festival. "Lo que encontramos esta noche aquí tiene que ver con la ciudad que más nos gusta, porque es la Santa Fe de la solidaridad; y este es el Festival de nuestro canto, nuestra poesía, de la música y el baile".

También valoró el encuentro como "un momento de disfrute del espacio público, de esta plaza que está renovada, y de la Basílica que también está muy bien cuidada, y es como el alma de la ciudad. No decimos con esto que no haya problemas ni dificultades, pero tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra identidad, de lo que hoy se expresa en este Festival y nos da fuerza para todo lo que tenemos por hacer". Finalmente, remarcó que "esto no lo logra solo un gobierno, sino que lo hacen los santafesinos y en particular los que integran la Comisión Organizadora, junto al Padre Panigo. Somos muchos los que colaboramos para que esto suceda y estamos agradecidos por este trabajo conjunto".

Por su parte, Panigo expresó que "una alegría inmensa de poder recuperar este marco con la plaza llena, que nos recuerda a los festivales que se vivían antes. Además este año con la posibilidad de poder presentar este Festival a todo el país, presentando nuestra identidad que tiene que ver con la solidaridad, la fe y la presencia de las familias, gracias a que pueden participar de manera gratuita".





Noche de homenajes y artistas santafesinos

En el comienzo de la noche, los artistas santafesinos fueron los encargados de dar la bienvenida a la imagen de la Virgen de Guadalupe, mientras el público seguí colmando la plaza. Coty Hernández había interpretado previamente el Himno Nacional; y encabezados por Rodrigo Hortt, folcloristas santafesinos cantaron la Canción de Guadalupe, escrita por Daniel Toro.

Los conductores Jorge Fulco y Adriana Bassi le ponían palabras a las primeras emociones de la noche y anticiparon una sorpresa en la apertura del Festival, que llegó minutos después con un homenaje a Horacio Guarany. "Zamba del chúcaro" y "Caballo que no galopa" sonaron en la voz de Coty, que regresó al escenario para protagonizar uno de los momentos memorables de la noche.

Bajo la dirección de María Trabalón, y con la coordinación del profesor Claudio Viamonte, el Ballet Ensamble Fusión de UPCN presentó un cuadro de proyección estilizada, y las coreografías "A mi estilo" y "Sembrando panes".

Luego llegaría el turno de la santotomesina Camila Nievas, ganadora de la categoría solista vocal femenina del PreFestival, que pisó también con éxito el escenario junto a la Basílica, interpretando "La yapa", "Lo que sos mi chamamé" y "Entra a mi pago sin golpear". Le siguieron Natalia Pérez y Cántaro, el trío integrado por la cantante junto a Maximiliano Maglianese en percusión y Pancho Torres en guitarra, que eligieron para esta presentación "Como un tren", "Luna de cabotaje" y "Coplas para Pancho Grañas".

Llegaría entonces la primera intervención de "El Chajá" -el entrerriano Héctor Decoud- que con 30 años de trayectoria es una de las figuras humorísticas más reconocidas de los festivales del país.





Todos a bailar

El regreso de Daiana Colamarino al escenario de Guadalupe fue con un acertado repertorio que incluyó "Marta Juana González", "Chacarera del patio", "Ojos de cielo", "Honrar la vida" y "Zamba para olvidar", entre otros, "La oma" y "Juana Azurduy" para los bises.

La fuerza interpretativa de Lucio Rojas contagió luego al público durante más de una hora y lo puso a bailar con temas como la chacarera "Cuna de cantores", "La sin corazón", "Yo soy el Indio" –que da nombre a su primer disco solista- "Puerto Tirol" y "Culpable", entre otras. "Llorando", "Celoso no soy", "Tomame" y "Jurabas tú" cerraron la lista de temas con la que "El Indio" Rojas conquistó al público.

La música litoraleña estuvo representada por Alan Guillen, el nacido en Quitilipí provincia del Chaco. "El Moncho", "El último sapucay", "Mi ponchillo colorado", "Puerto Tirol" y "Kilómetro 11", fueron parte del enérgico repertorio que ofreció la voz joven del chamamé.





Segunda luna

Este sábado, desde las 21.30, la programación comenzará con el Himno Nacional a cargo de Marcos Castelló y la Canción a Guadalupe, que será interpretada por José García. Luego se presentarán el Ballet Yapeyú; Grupo Encanto y David Stinson, ambos ganadores del certamen Pre-Guadalupe; Mixturero, Viviana Barrios, José García Alcázar, La Callejera y Peteco Carabajal.

Vale recordar que la entrada es libre y gratuita, y se solicita la colaboración de pañales descartables para el Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" y la Sala de Neonatología del Hospital Iturraspe; así como también leche, azúcar y yerba que luego serán distribuidos por Cáritas.