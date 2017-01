"Más grave de lo que se cree"

El plantel de Unión decidió no arrancar con la pretemporada de cara a la segunda parte del torneo de Primera División, luego de la reunión que mantuvieron en la zona de vestuarios del complejo Casasol con los dirigentes Edgardo Zin y Marcelo Piazza, de la cual participó el cuerpo técnico comandado por Juan Pablo Pumpido.

El motivo tiene que ver con el reclamo que elevaron los jugadores por el atraso en los salarios (les estarían debiendo un saldo del mes de octubre, noviembre y aguinaldo –diciembre será exigible en los próximos días–). Además, había una promesa de un pago de una suma importante para el pasado 25 de diciembre, que no se cumplió.

Las instalaciones del complejo estaban dispuestas para que los jugadores comiencen con los primeros trabajos después de las vacaciones que arrancaron el pasado 17 de diciembre cuando por la última fecha de la primera etapa del certamen el Tatengue derrotó a Racing por 1-0, en el estadio 15 de Abril, con un tanto del paraguayo Diego Armando Godoy.

Una vez terminada la reunión, los dirigentes partieron rumbo a la sede del club para mantener un contacto con sus pares de Comisión Directiva para intentar resolver el problema en cuestión. Por su lado, los jugadores se quedaron hablando en Casasol consensuando los pasos a seguir en el reclamo que mantienen con el club. Antes de esa cumbre le solicitaron a los distintos medios de prensa apostados en las instalaciones que se retiraran ya que no iban a brindar declaraciones y necesitaban intimidad.

En un principio se especuló con que los futbolistas pretendían que se les abone el mes de noviembre y el aguinaldo para comenzar con los trabajos de pretemporada, aunque luego en el Twitter oficial de Unión (@clubaunion), se dio a conocer que el plantel comenzará hoy con los entrenamientos: "#Pretemporada Mañana a la mañana el plantel profesional entrena en Casasol a puertas cerradas a partir de las 9.00hs".





La palabra del presidente

Luis Spahn habló con varios medios, incluso nacionales, sobre lo acontecido en el predio Casasol con el plantel y de la realidad del fútbol argentino. "Es un poco inesperada la medida de los jugadores, uno estima que están informados de lo que pasa en el fútbol argentino y del colapso de algunos clubes, del pedido de libertad de algunos jugadores, de técnicos que se van, de la angustia de todas las entidades porque fuimos defraudados en el 2016 en la forma más amplia e inimaginable por parte de la conducción de AFA o de la Comisión Normalizadora. No vamos a discutir que ellos están en pleno derecho de solicitar su salario en tiempo y forma", dijo por Radio Sol (FM 91.5).

Sobre si estaba al tanto de la medida que iban a tomar los jugadores, expresó: "No, los jugadores estuvieron llegando del exterior en estos días, tuvieron unas vacaciones muy cortas y aprovecharon para disfrutarlas, ausentándose y desconectándose y no hubo una actividad corporativa en este pequeño descanso que tuvieron, que fue más corto de lo habitual. Creo que los jugadores intercambiaron alguna opinión con anterioridad pero lo decidieron hoy cuando se encontraron en conjunto".

Luego, se refirió a cuál es el reclamo que les hicieron los jugadores y dijo: "Están reclamando que nos pongamos al día. Nosotros para que nos quede solamente el vencimiento de diciembre pendiente necesitamos 2.160.000 pesos que no los tenemos; la deuda no es tan importante porque los directivos hemos hecho aportes durante diciembre para ir achicándola. Venimos desde el 1 de septiembre hasta ahora cobrando solamente 3.800.000 pesos, en el transcurso de cuatro meses del fútbol argentino que no alcanza para una planilla. No hemos cobrado noviembre, tampoco diciembre. Los dos meses que estaba programado cobrar 2.900.000 pesos cobramos solamente 1.900.000 pesos porque la Comisión Normalizadora sumó mal y decidió descontarle a los clubes de Primera lo que había repartido en exceso en el ascenso. A los jugadores que tienen sueldos inferiores no se les adeuda nada, estamos con un parcial, por cuestiones técnicas y administrativas quedaron algunas cuestiones pequeñas del vencimiento del 25 de octubre y estamos debiendo parte del vencimiento del 25 de noviembre. El del 25 de noviembre y el del 25 de diciembre de los más chicos está cancelado".

Y agregó: "Recursos no hay para afrontar esta deuda, lo que tenemos que hacer es hablar con socios caracterizados, gente conocida, para que nos hagan un salvataje en esta situación y que podamos afrontar el pago de esa deuda en un plazo a devolver de 30 o 60 días. La situación es mucho más grave que lo que se cree, porque si nosotros logramos que AFA nos pague la promesa de diciembre en algún momento nos vamos a encontrar con una situación que no hay un recurso genuino para enero y febrero, ante la falta de contrato, ya que no hay un operador para que comercialice el espectáculo fútbol".

"Nosotros estábamos creídos por boca de los integrantes de la Comisión Normalizadora que íbamos a recibir 6.800.000 pesos en diciembre, estamos esperando que llegue. Cuando llegaba esa plata se cancelaba toda la deuda", agregó el presidente sobre las promesas que les habían hecho.

Además, se le preguntó si tuvo la oportunidad de hablar con los jugadores y contestó: "Estuvieron dos vicepresidentes presentes con ellos (Zin y Piazza), yo tuve reuniones y no me fue posible estar en el predio".

"Creo que debe haber tres, cuatro o cinco equipos con los salarios al día, hay una decena con una deuda moderada como la nuestra y unos 15 que están con un atraso más importante que puede rondar entre los tres salarios y cuatro", terminó el presidente tatengue.