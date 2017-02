Matt Damon se lució cantando la cumbia "Deja de llorar" de El Polaco

Matt Damon es actor, guionista y una exitosa estrella de Hollywood, pero también es un conocedor de los usos y costumbres de la Argentina. ¿Cómo adquirió ese conocimiento? Se casó con una argentina, visitó varias veces el país y se encariñó con su cultura.

Lo había demostrado el año pasado cuando en la ronda de entrevistas previas al estreno de la última película de Jason Bourne conoció a un periodista de la revisa de cine La Cosa y protagonizó un simpático momento al hablar en castellano.

En esa ocasión, el cronista llevó escritas cuatro frases clásicas del argot criollo y ayudo a Damon a decirlas con el estilo canchero con el que las dicen los argentinos. No sólo lo hizo con eficacia, sino también con humor y la ocurrencia causó gran impacto.

Ahora, en la promoción de su nuevo filme, "La gran muralla", el entrevistador de La Cosa fue por más, y le pidió al actor que cante una cumbia, y Damon no lo defraudó. Entonó con gracia uno de los versos más populares de el Polaco y estalló en risas.

No te pierdas al actor, ganador del Oscar por el libro del filme "Good Will Hunting", cantando "Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no puedo verte más así. El no se merece tu amor. Y como se luce.