Leo Rosenwasser murió sin dejar una gran herencia y su ex, Raquel Bermúdez, ha manifestado sus dificultades para mantener a sus hijos.





En este contexto, Mauricio D'Alessandro tuvo un gran gesto. El abogado mediático reveló en Desayuno Americano que él se hará cargo de la educación privada de los hijos.

"El colegio se lo pago yo por los próximos seis meses. Es un homenaje que surgió de un hombre que dejó a sus hijos antes de tiempo. A mí no me va a costar, mis hijos ya están grandes. Ellos iban a un buen colegio, yo quiero que terminen en ese colegio. La solidaridad nace de lo que le hace falta al otro, no de lo que le sobra a uno", manifestó al respecto.





Fuente: Rating Cero