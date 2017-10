Mayer se despidió de Beijing

El tenista argentino Leonardo Mayer quedó eliminado del ATP 500 de Beijing al perder hoy en los octavos de final con el estadounidense John Isner por 6-0 y 6-3 en una hora de juego.





Mayer, nacido en Corrientes y ubicado en el puesto 54 del ranking mundial de la ATP, había superado en la ronda inicial al italiano Paolo Lorenzi (39), pero no estuvo acertado ante Isner (17), sobre todo con la devolución de servicio y eso permitió el lucimiento del estadounidense, quien conectó saques de hasta 220 kilómetros por hora y no pasó sobresaltos en ningún momento.





El correntino, campeón este año en el ATP 500 de Hamburgo, ya había perdido con el estadounidense las otras dos veces que se enfrentaron, en el Masters 1000 de Roma 2015 y este año en el ATP 250 de Houston. Isner, campeón este año en Newport y Atlanta, jugará en cuartos de final ante el vencedor del cruce que animaban más tarde el español Rafael Nadal, número uno del mundo, y el ruso Karen Khachanov (42).





El abierto de Beijing forma parte de la gira asiática sobre superficie rápida y bajo techo, repartirá premios por 3.000.000 de dólares, tiene como favorito a Nadal, quien ya fue campeón en 2005, mientras que el segundo cabeza de serie es el alemán Alexander Zverev (4) y no juega el defensor del título, el escocés Andy Murray (3), lesionado.