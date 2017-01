Ayer por la tarde un narcotraficante paraguayo que se encontraba detenido desde octubre del año pasado en la alcaidía de Vera, se escapó por el patio del lugar tras saltar el tapial del fondo. Una vez afuera, el prófugo tomó un remis, secuestró al chofer y a punta de cuchillo lo hizo manejar hasta un campo de la autopista Santa Fe - Rosario, donde finalmente lo liberó y huyó.

El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien estaba a cargo de la causa por la que permanecía detenido el narco ahora prófugo, se manifestó "sorprendido" por el hecho. Manifestó su indignación y no descartó la existencia de connivencia policial. Asimismo anticipó que iniciará una investigación. "Acá hay que ver las responsabilidades, tanto por acción como por omisión", sostuvo en diálogo con LT10.

Pero además, el magistrado reveló que no recibió ninguna comunicación oficial de la fuga. Sólo recibió respuestas verbales. "Por escrito no sé nada", sostuvo. Al ser consultado por la manera en que se enteró de que se había escapado este narco paraguayo, respondió: "Me enteré por la radio".