"Me genera expectativa"

Cuando aún no está confirmada la vuelta del fútbol, los planteles pero sobre todo los entrenadores se preparan como si el torneo se reanudara este fin de semana. Está claro que para los técnicos no es nada sencillo mantener a los jugadores motivados después de dos meses de entrenar y no competir de manera oficial.





Por ese motivo se las deben rebuscar y apelar al ingenio para mantener a todos estimulados y con ganas de saltar al campo de juego. Al menos los amistosos resultaron un bálsamo y más por el lado de Colón ya que en tres semanas se enfrentó dos veces ante Newell's y una con Boca y todos estos encuentros fueron con público de los dos equipos, lo que significó una exigencia mucho mayor. No obstante, la realidad es que todos quieren de una vez por todas jugar por los puntos y para eso aguardan expectantes una resolución favorable.





Este miércoles previo al entrenamiento matutino, Eduardo Domínguez charló con el programa 10 en la City por la X (103.5) y en este caso a diferencia de las habituales conferencias de prensa, el DT se explayó en varios temas –no solo los referidos a lo futbolístico– en una rica y extensa conversación que contó con varias definiciones importantes.

A la hora de opinar sobre el conflicto que mantiene en vilo al mundo del fútbol indicó: "Yo le dije a los muchachos que planificamos la semana pensando en que arranca. Nosotros no podemos estar esperando qué pasa. Estamos en Argentina y sabemos que es así. Planificamos todo para comenzar el domingo, después veremos. El jugador es la estrella número uno y hay que pagarle. Sin jugadores no hay fútbol y por eso estoy de acuerdo con que hay que pagar en tiempo y forma, después la discusión sobre la medida es otra cosa".

Para luego agregar: "Yo sigo pensando como futbolista. Por eso apoyo la medida de no arrancar si no se paga. No obstante, para nosotros el torneo arranca el domingo a las 20 cuando juguemos ante Olimpo".

Respecto a la actualidad del plantel y el esquema táctico pensando en lo que viene expresó: "Me genera mucha expectativa este grupo, yo sueño en grande y dependemos de la competencia real, para tener un parámetro de para qué está el grupo. Tendremos un plan B para que el sistema no sea solo el 4-4-2 que probamos, pero no estamos lejos de alcanzar un rendimiento óptimo. No hay grandes diferencias con Boca, que es el puntero, y tampoco con Newell's. Igual hay que esperar la competencia oficial. Ahora estamos por el camino que me gusta, estoy contento con la idea y con la respuesta del jugador. Nosotros pretendemos darle variantes y que ellos estén a gusto jugando al fútbol. No me interesa mucha posesión, me interesa que sea buena".

En cuanto a los objetivos planteados, el entrenador manifestó: "Si proyectamos no tener problemas con el descenso, podemos pelear por ingresar a una copa internacional, ya que una cosa va de la mano con la otra".





Sobre la llegada de Diego Vera y la posibilidad de sumar un refuerzo más contó: "Está la intención de sumar un tercer cupo. Pero no logramos encontrar el jugador que nos potencie. Sigue habiendo necesidades como en todo plantel, pero vamos a esperar si surge algo. Respecto a Diego, esperemos que esté habilitado, pero todavía no lo sé. Es un jugador diferente, aunque no creo que arranque contra Olimpo porque recién llegó, pero será muy importante en este grupo".





Recordemos que Domínguez es yerno de Carlos Bianchi, dado que el técnico sabalero está casado con Brenda, la hija del Virrey. De allí la estrecha relación que lo une con uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol argentino.





"Tengo el privilegio de tenerlo a mano por la relación familiar, pero no deja de ser mi suegro, como todo suegro (risas). Cuando hablo con Carlos es de la vida y es siempre correcto... en la parte técnica y también en la vida. Cuando fui jugador me fue claro. Le consulté algo y me dijo que el que sabe de X jugador es el técnico. Tengo una gran relación familiar y es cierto lo que dice Carlos, que uno sabe de los jugadores por verlos todos los días".

En otro tramo de la conversación se refirió a su corta carrera como técnico: "No fue fácil la decisión de dejar de jugar, ya que todo fue muy repentino. En dos días dejé de jugar y fui entrenador. Lo elegí y me entusiasmó y fue mejor de lo que pensaba, pero ahora tengo sueños y objetivos. No me pongo un techo, dado que sueño en grande, pero a su vez trabajo en consecuencia. Este es un desafío más en mi vida y no es sencillo, en consecuencia lo tomo como un aprendizaje y espero los resultados que uno pretende. No fue fácil dar el paso de jugador a DT".





Como no podía ser de otra manera opinó sobre el partido ante Unión que se jugará luego del compromiso ante Olimpo: "Sé que es intensa la gente. No nos podemos desviar de la atención primaria y después pensar en el clásico. Obvio que sabemos la importancia que tiene".





Dejando de lado el fútbol, habló sobre su estadía en Santa Fe y las cosas que disfruta y que le molestan: "Estoy en familia y trabajo como si estuviera en Capital Federal. En este momento estoy nervioso aunque la charla es muy interesante y me hacen sentir muy bien. Pero soy muy introvertido y no me gusta dar notas. Renegamos mucho de la humedad y los mosquitos. Y disfruto de la cordialidad de la gente de Colón y también la de Unión", tiró.