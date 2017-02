La modelo que denunció al anestesista Gerardo Ismael Billiris tras reconocerlo a través de imágenes de la televisión tras ser detenido por la violenta agresión a una chica en el barrio de porteño de Palermo, contó cómo fue la noche en que fue víctima del doctor. "Me inyectó, y me desperté desnuda en la cama y con manchas de sangre", aseguró.

fue detenido la semana pasada por haber golpeado a una chica en el barrio porteño de Palermo. Una modelo publicitaria que lo reconoció por TV se presentó en la comisaría 23ra. para afirmar que hace cinco años el médico la drogó y abusó sexualmente de ella en su departamento. Ahora contó lo que pasó esa noche.

"Yo estaba en un boliche, sola, haciendo presencias. Lo conocí a Juan Martín Mercado (el actor que fue detenido por ser el presunto cómplice de Billiris). Quedó en escribirme algún día para hacer algo. Y un par de días después me invitó a juntarnos a tomar cocaína junto a un amigo de él", relató la joven.

Y continuó: "Yo justo me encontraba en la casa de una amiga mía, de ese momento, de consumo. Y accedimos. Juan Martín nos pasa a buscar con el auto y dijo que teníamos que pasar a buscar a su amigo (Billiris), que apareció con un maletín lleno de cocaína".

"En un momento Gerardo nos mira a mí y a mi compañera, nos dijo que eramos chicas de lindos rasgos, finas, delicadas, y que él andaba necesitando una secretaria para trabajar con él y ayudarlo con organizar papeles. Un trabajo muy simple, que iba a ser directamente en su casa, y que podíamos consumir cocaína mientras trabajábamos", agregó.

También contó que cuando llegaron a la cada del anestesista empezaron a "consumir. No de su maletín, sino mucha más cantidad que tenía en su casa. Y en un momento él ofrece que tomemos ketamina (un anestésico para caballos), que ni mi compañera ni yo habíamos probado".

Según el relato de la modelo, ella intentó sacar del departamento a su amiga, que no reaccionaba, pero el anestesista no las dejó ir. "Yo tampoco la podía levantar", reconoce la chica. "Me empezaron a presionar. Que dale, que somos los cuatro, que no cortés el mambo, que lo tenés que hacer", explica. Asegura que terminó accediendo "por muchísimo miedo".

"Me desperté completamente desnuda. Billiris estaba desnudo al lado mío. Había pequeñas manchas de sangre en las sábanas y en mi entrepierna", cuenta la chica. "En ese momento entré en desesperación", agrega. Su compañera no le quiso contar qué pasó, la dejó sola, y la pasaron a buscar por el departamento. Entonces, la modelo llamó a un amigo, quien le preguntó en qué situación se había metido. En ese momento empezó a sacar fotos de todo lo que veía en la casa, que ahora se difundieron.