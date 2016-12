"Me niego a jugar atrás"

Como es una costumbre, dos días antes de los partidos, el entrenador sabalero Paolo Montero dialogó con la prensa una vez finalizado el entrenamiento que se desarrolló en el predio y allí terminó por confirmar la alineación titular que jugará el último partido del año en la Bombonera y ante Boca. Sin dudas que se trata de un partido especial por el marco que tendrá el mismo, y porque además tiene como condimento que posiblemente sea el último encuentro de Carlos Tevez con la camiseta xeneize.





El técnico uruguayo se refirió al cotejo de este domingo y a la manera en que saldrá a jugar su equipo, pero también adelantó detalles de la pretemporada y prefirió esperar a que termine el encuentro ante el Xeneize para hacer un balance de su gestión. Y por otra parte, opinó en relación a la ausencia de Germán Conti por lesión y a la modificación táctica que implementará con Gerónimo Poblete como media punta luego de jugar como carrilero izquierdo.





La idea no se negocia

"Yo vengo de un país conservador y a mí no me gusta ser conservador, yo soy de la idea de que me gusta morir como valiente, sabemos que no va a ser fácil jugar en la Bombonera, pero vos qué preferís, perder 1-0 siendo conservador y jugando todos atrás, con el colectivo delante del arco o perder 4-0 y jugar como valiente", fue la reflexión de Montero cuando lo consultaron por el sistema implementado para enfrentar a Boca.

"La verdad es que Boca tiene un equipazo y debemos tomar nuestros recaudos" - Paolo Montero, DT de Colón





Para luego agregar: "Yo personalmente prefiero morir como valiente y perder 4-0, pero al menos me la jugué. Obvio que se deben tomar recaudos porque estás jugando contra uno de los mejores delanteros del mundo (Carlos Tevez) que triunfó en Europa y que ganó todo. Y con jugadores jóvenes que tienen todas las características para triunfar. La verdad es que Boca tiene un equipazo y debemos tomar nuestros recaudos, pero la idea nuestra es que los zagueros se planten en la mitad de la cancha. Intentar jugar, presionar en tres cuartos, en ese sentido nosotros no tenemos que cambiar, me niego a que juguemos atrás".





Jugar en un nivel muy alto

En lo que refiere al nivel que deberá mostrar Colón para obtener un buen resultado el DT fue categórico "Tenemos un partido muy importante y sabemos que es difícil por cómo viene Boca, por el nivel de los jugadores y su prestigio. Por eso tenemos que hacer un partido casi perfecto si nos queremos venir con algo. Al grupo lo veo bien. Se habló en la semana sobre las situaciones del partido con Independiente y ahora solo resta pensar en viajar".





Y destacó: "Tenemos que ser verticales en la segunda pelota, porque ellos juegan mano a mano y dejan muchos espacios. Pienso que el partido se resolverá en la mitad de la cancha y es ahí en donde nosotros debemos hacernos fuertes".

Para más adelante

Cuando lo consultaron respecto al balance que puede hacer con 13 fechas jugadas y a un partido de finalizar el año indicó: "Recién cuando termine el campeonato haremos el balance con el cuerpo técnico, porque jugamos todos los fines de semana y hay que analizar a los rivales, con lo cual el tiempo para andar pensando otras cosas no hay. Desde que estoy acá digo que disputamos un torneo muy competitivo y eso te demanda mucha concentración. Generalmente me tomo una noche libre después de los partidos porque realmente me explota la cabeza para después pasar al análisis. Después del 24 nos juntaremos en Montevideo para hacer el balance".





La ausencia de Conti

En cuanto a la baja de Germán Conti que se perderá por primera vez un partido del torneo manifestó: "Me da lástima por él, por el campeonato que venía haciendo y estos indudablemente que son los partidos que no te querés perder, como el del domingo en la Bombonera. Es una linda vidriera y que no pueda jugar me da pena".

"Después del 24 nos juntaremos en Montevideo para hacer el balance" - Paolo Montero, DT de Colón

La situación de Poblete

Respecto a la posición que ocupará Poblete en este partido frente al Xeneize como una especie de media punta aseguró:"La estrategia tiene que ver con que Gerónimo es un jugador agresivo hacia adelante, más si tenemos en cuenta que está Gago delante, quien es el que arranca las jugadas del rival. Pero creo también que, por sus características e inteligencia, puede desempeñarse más adelante, tiene buena pegada y opciones de llegar al gol".





Hay que tener en cuenta que Poblete tiene contrato con el club hasta junio del 2017 y más allá de algunas charlas que mantuvieron los directivos rojinegros con el representante del mediocampista por el momento el vínculo no se renovó y por ese motivo habrá que aguardar qué sucede cuando culmine el torneo.

Frente a este panorama, cuando le preguntaron si en algún momento los directivos le pidieron que no lo utilice por esa situación, el entrenador sentenció: "José Vignatti en ningún momento me dijo que no jugara Gerónimo. La verdad, el que me conoce y sabe que si alguien me dice eso, me tendría que ir, porque no sería justo. Sé que no es fácil para un jugador joven esta situación y para el presidente tampoco. La verdad no sé bien cómo es la interna, pero por lo que tengo entendido se juntaron y pueden llegar a un acuerdo".





Lo que viene

En el tramo final de la charla el técnico habló sobre lo que será el trabajo de pretemporada para el año próximo: "Vamos a ir a Montevideo del 14 al 28 de enero, mientras que la vuelta a los entrenamientos será el 5 de enero en el predio. Ya tenemos confirmado a Emelec como uno de los rivales pero estamos buscando otros equipos porque la idea es jugar varios amistosos".