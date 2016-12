"Me quería tirar del palco"

El susto pasó y con el correr de las horas la salud de Tomás Sandoval fue evolucionando. Desde su internación el domingo por la noche, el futbolista fue alojado en una sala de cuidados intensivos del sanatorio Santa Fe y este martes será trasladado a una habitación común. El primer diagnóstico indicó un traumatismo de craneo leve, pero la mayor dificultad estaba dada en la fisura que sufrió en el hueso temporal del oído y que le produjo un sangrado. Por ese motivo se definió que continúe en terapia intensiva para seguir de cerca la recuperación.





Este lunes por la tarde Ovación se comunicó con Gustavo Sandoval, el papá de Tomás quien detalló el estado de salud de su hijo y además se refirió al momento desesperante que le tocó vivir en el estadio cuando observó de lejos que cayó desplomado y no reaccionaba.

"De ayer (por el domingo) a hoy (por el lunes) Tomás evolucionó en un 80% y está de buen ánimo. Por suerte no le sangra más el oído y está en óptimas condiciones, por eso es el último día en terapia y ya mañana (por este martes) lo pasarán a una sala normal y estaría 48 horas más internado. De todas maneras, el ánimo es otro, estuvimos una hora con él charlando junto a su mamá, el representante, también lo fue a visitar Germán Conti. Y mucha gente que se acercó a saludarlo pero no pudieron entrar a verlo. Pero por suerte está muy bien de ánimo y ya se quiere ir a la casa", fueron las primeras palabras que expresó a Ovación el Loco Sandoval.

Para luego agregar: "La fisura que sufrió en un hueso del oído le llevará entre dos y tres meses de recuperación dependiendo de la evolución. Pero hoy en día eso pasa a ser secundario en un chico de 17 años y se va a recuperar pronto. Lo más importante es que esté bien de salud y de ánimo y por eso ya quiere volver a su casa, comer otra comida, porque la comida del sanatorio es poquita y además muy liviana. Prefiere comer un asado me dijo (risas)".





Consultado respecto a los cuidados que le dispensaron, dijo: "Lo tenemos sin el celular que es lo que más pide pero hasta mañana (por este martes) debe estar tranquilo para que lo trasladen a una sala común y dejar atrás esta situación que terminará siendo una anécdota y una manchita negra que podrá contar".

En cuanto al momento que vivió al ver que su hijo caía al suelo y entraba la ambulancia, expresó: "Yo estaba en el palco sur y cuando lo vi me quería tirar del palco puse una pierna del otro lado. Había ido con mi cuñado y él me agarró. Entonces empecé a correr y llegué hasta la manga y me encontré con algunos dirigentes, estaba Ricardo Lavini y me dijeron que lo llevaban al sanatorio y me crucé con el doctor (Eduardo) Vega y entonces me fui en el auto del Lalo Vega al sanatorio. Cuando llegamos Tomás estaba ahí y estaba medio mareado pero lúcido. Sabía su nombre, en qué equipo jugaba y entonces nos quedamos un poco más tranquilos. Después en la tomografía que le realizaron se confirmó esa fisura que le provocó el sangrado en el oído. Se tomaron todas las precauciones y lo dejaron en terapia, controlado con suero, medicamentos y calmantes. La verdad que los médicos hicieron un trabajo muy bueno, la ambulancia se acercó muy rápido y gracias a Dios salió todo muy bien".





En cuanto a lo que se le cruzó por la cabeza en esos minutos que fueron desde el impacto hasta que bajó corriendo para ingresar a la cancha, describió: "Fue terrible porque encima me quedó con la imagen de los jugadores pidiendo que los médicos ingresen y encima Tomás no se movía. Encima me quedaba re lejos, tuve que dar toda la vuelta y ya cuando estaba llegando lo llevaban en la ambulancia y por eso fui directo al sanatorio. En el camino me dijeron que había reaccionado, porque cuando lo subieron a la ambulancia estaba inconsciente, pero después de hacer algunas cuadras reaccionó. Pero los médicos también estaban asustados pero cuando observaron que reaccionó le empezaron a preguntar cómo se llamaba, dónde jugaba y le contestaba bien, pero del golpe que había sufrido no se acordaba nada".

"En la cancha estaba la madre, los abuelos, los hermanos por lo cual fue todo un caos, pero por suerte ahora lo podemos contar como un accidente en la corta carrera que tiene Tomás jugando en Primera División", agregó.

Si bien estaba lejos de la jugada, el Loco se dio cuenta inmediatamente que el jugador golpeado era su hijo y contó: "Yo me di cuenta enseguida que era Tomás, porque vi que fue a buscar la pelota y me empecé a preocupar cuando se quedó quietito y los compañeros levantaban las manos para que entren los médicos, ahí me asusté mucho y en ese momento me quise tirar del palco".





Respecto a lo que fue la jugada en la que Nicolás Figal impactó desde atrás a Sandoval, el ex-delantero rojinegro contó: "Me quedo tranquilo porque Figal hace una hora me llamó pidiéndome disculpas en nombre de él y para Tomás también. Y más tarde cuando vuelva al sanatorio me volverá a llamar porque quiere hablar personalmente con Tomás. Es un buen gesto del jugador de Independiente y me parece correcto que haya actuado de esa manera".