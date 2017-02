Médicas residentes reclaman más días de licencias por maternidad

En Santa Fe cualquier médico recién recibido que quiera especializarse debe realizar una residencia o concurrencia pública o privada. Para poder acceder a este privilegio, anualmente se rinden concursos y de acuerdo al resultado, una minoría ingresa a este sistema que le permite recibir formación a cambio de una escasa remuneración, sólo en el primero de los casos.





Las residencias médicas consisten en la capacitación teórica y práctica de los profesionales, quienes a lo largo de 4 o 5 años –dependiendo la especialidad elegida– deben cumplir jornadas laborales de más de 8 horas por día, además de entre 4 y 12 guardias mensuales de 24 horas, lo que implica que muchas veces no puedan volver a sus casas por más de un día.





Dicho parámetro laboral y de exigencias horarias, que a los ojos de cualquier trabajador resulta estresante, se potencia cuando quién está detrás de dicho rol es una mujer que está cursando un embarazo.

Es que en general las mismas deben cumplir con los mismos requisitos dispuestos para el resto y además postparto sólo pueden gozar –de acuerdo a lo que establece el inciso h del artículo 17 del reglamento del sistema provincial de residencias de la Salud (Decreto Provincial Nº 0635)– de una licencia por maternidad de 45 días de corrido, y no 90 como tiene el resto de las profesionales que se desempeñan en otras áreas de salud.





Esta situación de inequidad viene siendo reclamada por las profesionales que cumplen este rol desde hace muchísimos años, sobre todo porque no existe una unificación en lo que refiere el derecho a la licencia por maternidad dentro de los médicos residentes de la provincia: en Rosario, por ejemplo, según la Resolución Municipal Nº 0717- Reglamento de Formación de Especialistas en la Secretaría de Salud Pública "la mujer médica en formación tiene derecho hasta 90 días corridos por maternidad".

"Queremos que se considere este pedido que las profesionales de la salud están realizando desde hace muchísimo tiempo" - Mercedes Meier, diputada provincial del Frente Social y Popular

En ese contexto, la semana pasada la diputada provincial Mercedes Meier del Frente Social y Popular presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de licencias por maternidad de las trabajadoras provinciales.





"Queremos que se considere este pedido que las profesionales de la salud están realizando desde hace muchísimo tiempo", dijo la legisladora y agregó: "Este es un derecho que se relaciona con un tiempo muy importante para las mujeres y los niños. Por eso tenemos que defenderlo".





Asimismo, haciendo hincapié en que los empleados públicos de la provincia de Santa Fe (regidos por decreto 1919/89), quienes realizan las mismas tareas asistenciales que los profesionales antes mencionados que cumplen sus residencias o concurrencias en dependencias del Estado, cuentan con un régimen de 45 días previos al nacimiento y 90 días posteriores, la diputada Meier alegó: "Creemos que es injusto que las residentes dependientes de la provincia de Santa Fe cuenten solo con 45 días de licencia cuando a residentes de otras dependencias se les otorga al menos 90 días".





Por último, la diputada remarcó que espera contar con el acompañamiento de sus pares para la aprobación del mencionado proyecto de ley y consideró: "Es necesario que está situación se revea, porque aunque se eximan por 45 días más de las guardias a las médicas residentes provinciales, las tareas asistenciales se cumplen por más de 40 horas semanales".

En primera persona

La doctora Melina Teitelbaum, actual concurrente de 3º año de Clínica Médica en el hospital J.B Iturraspe, quien en 2015 cursó su primer embarazo en el marco de su residencia, relató en diálogo con diario UNO cómo fue su caso.





"Mi caso fue particular porque por cuestiones médicas unas dos semanas antes de lo previsto debí dejar de concurrir al trabajo, en tanto los 45 días de licencia corrieron desde el momento en que se produjo el nacimiento. Pero el sistema lo que establece es que los 45 días sean corridos desde el momento que uno deja de venir al hospital", comenzó a explicar la joven de 32 años.

Y siguió: "Yo cuando me enteré del tiempo que estaba estipulado para la licencia, considerando que sería insuficiente teniendo en cuenta que a la vuelta iba a tener que cumplir con guardias de 24 horas más las exigencias de la residencia diaria con jornadas laborales que terminarían, en el mejor de los casos, a las 15 horas del día siguiente, fui al Colegio de Médicos para ver si conseguía una extensión y me dijeron que lamentablemente no podían hacer nada".

En esa línea, la profesional relató que tampoco rige para las trabajadoras del área de residencia médica el beneficio de la hora de lactancia, por lo que recordó que sus días en lo primeros meses de la vuelta al trabajo "fueron muy duros".





Además, mencionó que de acuerdo a un reglamento interno ya le avisaron que "deberá extender su concurrencia por seis meses". "Se considera que no adquirí los conocimientos suficientes por ese tiempo de ausencia", dijo, al tiempo que aseguró que espera se considere la posibilidad de extensión, "porque es muy necesaria".