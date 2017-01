Médicos retiran una lombriz de casi dos metros del estómago de un hombre

"Era una parte ondulante de la lombriz", relató Cyriac Phillips, quien detalló el caso al portal especializado The New England Journal of Medicine. Sin embargo, una posterior endoscopia reveló que el tamaño era más considerable del que habían previsto.





Los médicos del Hospital Instituto del Hígado y Ciencias Biliares, en Nueva Delhi, sedaron al paciente para extraer al gusano por su boca. Comenzaron a tirar. Y a tirar. Pero el parásito no terminaba de salir por completo.





Finalmente, los especialistas terminaron el procedimiento y pudieron medir a la tenia solitaria: la lombriz tenía un largo de 1,88 metros que merodeaban por el sistema digestivo del paciente.

"La jalamos suave y firmemente y al final se completó la operación después de aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Nunca había visto una solitaria de este largo antes de este caso en particular", comentó Phillips en su reporte.