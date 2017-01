Meprolsafe advierte que hay 1.000 tambos que podrían desaparecer

El lunes, luego de reunirse con el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, el gobernador Miguel Lifschitz prorrogó la emergencia hídrica en la provincia de Santa Fe y anunció la convocatoria para este jueves de la comisión de Emergencia Agropecuaria para tratar la declaración de emergencia que firmó el mandatario. "A partir de ahí hay espera impositiva, espera bancaria, suspensión de ejecuciones; y liberación de fondos, aunque va a llevar otro trámite, dijo Buryaile.





Uno de los sectores más afectados luego de las lluvias de los últimos días es el tambero, que cabe recordar ya venía golpeado por efectos de la crisis hídrica del año pasado, y por falta de políticas que incentiven la producción. En este sentido, Marcelo Aimaro, presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe) manifestó que la lechería en la provincia "se encuentra en terapia intensiva", y que hasta abril del año pasado había 4.100 tambos, luego de la crisis hídrica quedaron 3.600, y que de ese total "hay 1.000 en una situación muy complicada".





"Muchos de ellos están en una situación terminal y el resto, están afectados por una baja en la producción. Ahora hay 1.000 tambos de los cuales muchos podrían desaparecer, porque hoy ya no están produciendo", expresó. Luego de la crisis hídrica de abril, la producción lentamente había comenzado a recuperarse, y para fin del año pasado rondaba los seis millones de litros diarios. Según Aimaro, "hoy con la mejor de las suertes debe andar en los 4,5 millones diarios".

"Muchos campos están totalmente anegados. Ahí se perdió todo, y no hay forma de hacer reservas. Entonces, hay que recomponer la estructura productiva, y volver a esos campos les va a llevar entre ocho y 10 meses", resaltó.

En el mencionado contexto, el presidente de Meprolsafe relativizó la ayuda a través de la prórroga de la emergencia y planteó que la asistencia a los productores debe ser con fondos directos y no con créditos.





"El crédito no sirve, porque un productor que no está produciendo no puede pagar. Hay que asistirlos, y salvarlos para que vuelvan a producir, sino esos campos van a quedar improductivos, y habrá pueblos fantasmas", advirtió y agregó: "La emergencia lo único que hace es prorrogar pagos de impuestos. Lo que pedimos como entidad es que así como tomaron créditos internacionales para hacer frente a otras obligaciones del país, tomen crédito para asistir a los productores".

Por último, dijo que los productores están a la espera de ver qué tipo de ayuda se le va a brindar al sector, pero "hoy los tamberos están cansados y asfixiados económicamente".

Ayuda oficial

Por su parte, en diálogo con Diario UNO, Pedro Morini, secretario provincial de Lechería, señaló que si bien hay productores complicados, y la situación no es buena, "hoy por hoy, las aguas están bajando y no hay dudas de que la situación va a mejorar". En tanto mencionó: "En casi la totalidad del departamento Castellanos, parte de Las Colonias, San Martín y San Jerónimo, como las zonas más afectadas por el agua el gobernador ha comprometido que habrá un apoyo importante, y luego, a partir de eso veremos cómo monetizamos esa ayuda desde el punto de vista económico financiero", sostuvo.

Dijo además que Lifschitz se puso al frente de los comités de cuenca para empezar las obras necesarias que eviten o minimicen los efectos del agua, y que se está trabajando en un fondo especial en conjunto con Nación y que va funcionar por fuera del sistema bancario, a través de un fideicomiso. Sobre este particular, adelantó que antes del viernes habrá anuncios concretos sobre la ayuda que se brindará.