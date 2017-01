Messi se calentó y agredió verbalmente al rival

Barcelona empató frente al Villarreal por la 17° fecha de La Liga de España. El elenco culé salvó la igualdad de manera agónica gracias a un exquisito remate de tiro libre de Lionel Messi, que se colocó en el ángulo. Había abierto la cuenta Nicolás Sansone. Fue el segundo tanto de pelota parada del rosarino en apenas tres días.





Minutos antes, La Pulga tuvo un tenso cruce con su compatriota y compañero de la selección argentina, Mateo Musacchio. El defensor del Villarreal le cometió una infracción desde atrás, que cortó un claro avance de contragolpe del Barcelona, y el capitán culé le propinó un duro insulto.





"La c... de tu madre", fue la respuesta de Lionel Messi, luego de que el ex jugador de River haya minimizado la acción anterior. "No pasó nada, b...", dijo Mateo Musacchio tratando de poner paños fríos a la situación.

Lionel Messi agredió verbalmente a Musacchio - Villarreal vs Barcelona







