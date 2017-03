Messi y una donación con su Fundación que da que hablar

La Fundación Leo Messi, presidida por el crack rosarino del seleccionado argentino y del Barcelona, inició la donación de 1.000 dosis de medicamentos para tratar la hepatitis C en Argentina, y además tiene programado entregar otras 2.000 en distintos países con el objetivo de combatir la enfermedad.



En ese contexto, Leo Messi Management S.L, la empresa que orienta la carrera profesional y los derechos de imagen del futbolista, elevó hoy un comunicado en el que afirma que la fundación de la Pulga "ha comenzado a donar de manera gratuita parte de las 3.000 dosis de medicamentos para combatir la hepatitis C, que lograrán salvar otras tantas vidas de personas que sufren la enfermedad".



"Como otro paso hacia un mundo mejor y siguiendo con los objetivos de mi fundación, decidí sumarme a la lucha contra esta enfermedad, apoyando esta causa que busca un mundo limpio de hepatitis C", dijo el máximo goleador de la historia del seleccionado argentino.



Messi, de 29 años, estuvo presente en la gala de la campaña Stop The Wait, de la que es el embajador mundial, llevada a cabo la semana pasada en la capital egipcia de El Cairo, en la que se adquirieron donaciones para afrontar 25 mil tratamientos para combatir la mencionada afección.



La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre; ese virus puede causar una infección, tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura algunas semanas, y una enfermedad grave de por vida.