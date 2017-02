"Mi objetivo es poder llegar"

Para el nadador Aquiles Balaudo será su tercera participación en la Santa Fe-Coronda. El joven deportista de 22 años viene de finalizar sexto en el ranking Fina 2016. Se trata de uno de los integrantes de la nueva generación de competidores que está dando nuestra provincia.

"Desde la última competencia que fue el año pasado fueron seis meses bastante duros, con mucho entrenamiento", aseveró el oriundo de Gálvez. Agregó que "desde que volvimos de Europa pusimos mucha energía en el entrenamiento para esta competencia, y ahora llegó el momento, todo lo que se pudo hacer se hizo, aunque siempre podrá surgir algo más para mejorar".

En relación a las expectativas para la prueba acuática de hoy, señaló que "realmente estoy muy bien, tengo muchas ganas de hacer una buena carrera, trataré de hacer todo lo mejor posible, como le vengo haciendo en todas las carreras del gran prix que he corrido. Mi aspiración es que me gustaría mejorar lo que hice en 2014, no creo que sea tan lejano, así que tengo muchas expectativas".

"El objetivo para esta Santa Fe-Coronda es poder llegar a Coronda, mejorar la performance de años anteriores, me he preparado a conciencia, con la ayuda de mi padre, y de la gente de Ceci, que es mi club. Trataré de no solamente llegar, sino que buscaré la mejor posición posible, porque es para lo que estoy preparado", comentó.

Balaudo, explicó que "este año es una responsabilidad muy grande. Soy el único santafesino en la rama masculina y es una carga grande, pero me pone muy contento y me da muchas ganas que llegue la carrera para demostrar que estoy a la altura de las circunstancias. Corrí todas las competencias del circuito mundial y puedo asegurar que esta carrera es sin dudas la más linda del mundo".

A su turno, la liberteña Romina Imwinkelried, sostuvo que "me preparé a conciencia desde diciembre, pensando exclusivamente en la Santa Fe-Coronda, con triple turno de pileta, y gimnasio. Estoy con muchas ganas, el año pasado nos quedamos con las ganas de competir. Esta semana ha sido muy dura e intensa porque buscamos la puesta a punto y ajustamos detalles".

"Como santafesina y amante de las aguas abiertas, es la competencia que más satisfacciones me dio y espero que siga dando durante muchos años. Mi expectativa es tratar de nadar el mayor tiempo posible con el pelotón de mujeres y no hacerlo sola como me pasó en una oportunidad. En ese momento el objetivo era llegar, pero para competir y buscar estar más adelante me falta más experiencia", confió la representante de Libertad de San Jerónimo Norte, quien cuenta con 22 años.