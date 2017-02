"Mi objetivo es seguir como terminé el 2016"

Por la 16ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Santafesina, el sábado 12 de noviembre de 2016, Colón le ganó el Clásico a Unión por 4-0, en La Tatenguita, con una tarde soñada de Nicolás Leguizamón, quien se despachó con un cuartetazo para la gran victoria de los orientados por Miguel Robledo.





Paolo Montero, el por entonces DT de Primera División, tomó nota de la gran producción del delantero y lo mandó al banco de relevos ante Estudiantes siete días más tarde. El atacante ingresó en el segundo tiempo de un partido donde el Sabalero tuvo la chance de llevarse un gran punto frente al por entonces líder del campeonato pero a Pablo Ledesma le atajaron un penal a los 43 minutos del complemento.





A la fecha siguiente, frente a Newell's, Montero optó por colocar como dupla titular a Ismael Blanco y a Leguizamón. A pesar de haber sumado su segunda caída en fila, el joven atacante jugó un gran partido, destacándose por una exquisita asistencia en la jugada que terminó en el penal que luego anotó el Sungui.

A partir de entonces jugó todos los partidos que le restaron a la primera parte del torneo. Anotó su primer gol frente a Huracán (3-1), donde también asistió de gran manera a Christian Bernardi. Y en el último cotejo del 2016 ante Boca dejó una gran imagen, incluso marcando de cabeza el tanto del empate parcial en La Bombonera.





Con la llegada de Eduardo Domínguez su presencia como titular se repite en los amistosos. Es por eso que en un alto de las tareas que realiza junto al plantel sabalero en Santa Fe, el atacante habló con Diez en Deportes por LT10 (AM1020) y dejó su impresión de cómo está viviendo esta nueva etapa.





"Creo que arrancar como titular en los amistosos que jugamos hasta ahora me da confianza para seguir entrenando y estar al máximo. Es muy bueno que te den este tipo de confianza, espero poder aprovecharla y seguir de la misma manera, ya que mi objetivo es jugar en el torneo", comenzó diciendo sobre la chance que le da el DT de ser titular.





—¿Creés que se necesita un jugador con las características de Diego Lagos o Facundo Pereyra que está pronto a arreglar su llegada?

—Creo que lo que los dirigentes y el cuerpo técnico consideren que le hace falta al plantel está bien. Todos los jugadores que vengan seguramente vendrán a sumar y ayudarnos a nosotros porque somos un grupo y está bien. Habrá una linda competencia, sana y está bueno para que cada uno entregue lo mejor.





—¿Qué te sorprendió de Eduardo Domínguez?

—Estamos en este período trabajando la presión, a los delanteros nos inculca dónde iniciarla y está bueno ya que tenemos la oportunidad de aprender, sobre todo en mi caso que soy chico. A veces nos movemos un poco mal, corremos de más, así que nos diga y aconseje cómo correr la cancha está bueno para no cansarnos tanto. Por otro lado, quiere que tengamos paciencia con la pelota, que los espacios van a aparecer. Estamos bien y trabajando muy tranquilos.





—¿Hay diferencias entre lo que pide Domínguez con lo que les inculcaba Montero?

—Obviamente que todos los técnicos son distintos en su forma de trabajar. Tuvimos varios técnicos de Primera y cada uno tuvo su forma. Las prácticas están saliendo muy lindas y estamos muy contentos.





—¿Sentís que el técnico te tiene en cuenta?

— Creo que es muy importante poder jugar todos los amistosos y sumar minutos, da confianza, no me había pasado en otras pretemporadas y por eso estoy muy contento.





Y agregó: "Arrancamos todos de cero, tenemos que tratar de no relajarnos y en mi caso aprovechar la oportunidad que me está dando, así que voy a tratar de seguir de la misma manera, me ayudaron las últimas fechas. Lo que me pasó en el torneo pasado sirve como experiencia para mejorar muchas cosas, trataré de seguir como terminé".

Nuevas sensaciones

"Fue un lindo gol, en el momento que lo hicimos fue para empatar el partido. Después se dio un resultado negativo por lo que me quedó un sabor amargo", dijo sobre el gol que le anotó al Boca de Carlos Tevez en la Bombonera en el cierre de 2016.

Luego, se refirió a los objetivos que se traza para este año futbolístico que arrancará en breve y manifestó: "Para este semestre pretendo jugar la mayor cantidad de partidos, y tener la continuidad que tuve en la última parte del año pasado. En el grupo, como pasa ahora que está bien y tiramos todos para el mismo lado, se ven los mejores rendimientos individuales".





"Sando (Tomás Sandoval) se está recuperando, todos hubiésemos querido que no pase lo de su lesión y que esté entrenando con el grupo. Somos delanteros, la competencia es intensa pero sana, nos llevamos muy bien. Nosotros quisiéramos que esté con el grupo. Arrancó recién ahora a correr y ojalá tenga una pronta recuperación y pueda volver pronto a las canchas", dijo sobre la lesión de uno de los atacantes con los cuales pelea el puesto.

En otra parte del diálogo, se lo consultó sobre si había jugando en Unión como la mayoría piensa y dijo: "No jugué nunca, fui a entrenar una vez cuando tenía 11 años y a la misma vez en Colón, que me dio el OK para quedarme. Venía de El Quillá, así que solo jugué en esos dos clubes. Tuve la posibilidad de ir antes a Colón pero cuando era más chicos preferí quedarme con mis amigos".





También habló sobre si padre (Oscar Leguizamón –jugó en Unión–) le da consejos y contó: "Trato siempre de escuchar sus consejos, por más que esté en Primero. Siempre lo escuché y creo que por ser más grande y porque ya jugó trato de hacerlo. Le tengo mucho respeto y trato de hacerle caso. Él fue defensor y me comenta lo que le molesta a los defensores, estamos en posiciones opuestas pero a la vez conoce mucho".