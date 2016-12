"Mi posición sexual preferida es..."

Militta Bora prendió el ventilador y criticó a sus ex parejas, Chano y Daniel Osvaldo.

Sobre el video clip de Dior, su nuevo tema, Militta se refirió a las agresiones que recibe en el mismo y a la inevitable comparación a su relación con Chano: "Es un show de todas mis versiones. Dior es mi vida resumida. Es una representación de lo que viví estos años, yo me expreso con el arte, que la gente interprete lo que quiera, representa toda mi vida mediática...".



Luego, en El Show del Espectáculo, el ciclo de Ulises Jaitt en UrbanaBA, agregó: "Yo a Daniel Osvaldo lo conocí separado de Jimena Barón. Yo no tengo la culpa que lo echaron de todos los equipos que jugó, no tengo nada que ver con lo que le pasó en Boca. Osvaldo me contaba que no aguantaba la presión de la gente de Boca. Había mucha tensión. Además, creo que él se excedió con los comentarios hacia Guillermo Barros Schelotto".



Sobre su participación en el Bailando 2016 reveló: "Cuando entré al Bailando no sabía quién era Gisela Bernal.., por ejemplo". Y atendió a Francisco Delgado: "Parece re simpático pero es el gato de las minas, las vive, es un gigoló. Y Pedro Alfonso es el más mala onda de Ideas del Sur".



Para variar, Militta se puso hot: "Tuve sexo con una mujer y no me gustó, era como comer arroz hervido sin salsa. Además me gusta practicar el sexo oral y mi posición preferida es el perrito".

Fuente: Diarioshow.com