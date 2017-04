Micaela García: buscan en domicilios de familiares de la pareja de Wagner

En tanto, se supo que José Fabián Ehcosor, el padrastro del prófugo por la desaparición de Micaela García que fue detenido acusado de encubrimiento por haber trasladado al fugitivo a la estación de trenes de la localidad bonaerense de San Miguel, será indagado hoy por la tenencia ilegal de una carabina y luego será trasladado a la provincia de Entre Ríos, informaron fuentes judiciales.

Ehcosor (53), quien es policía municipal en Malvinas Argentinas y suboficial retirado del Ejéctito, fue detenido ayer por orden de la justicia entrerriana en un allanamiento realizado vía exhorto en una vivienda de la calle Tablada 770 del barrio Las Catonas del partido bonaerense de Moreno, en el oeste del conurbano. El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría 8va. de Moreno, quienes detuvieron a Ehcosor, acusado por el delito de encubrimiento. Aesa casa de Moreno, donde también vive la madre del prófugo, llegó el acusado de la desaparición de Micaela, Sebastián José Luis Wagner, el martes pasado en horas de la mañana.

Wagner llegó procedente de Entre Ríos en un camión que lo dejó en Zárate y allí lo fueron a buscar para llegar a la casa de su madre en Moreno. Fuentes policiales revelaron a Télam que su madre le contó a los efectivos que la entrevistaron que el ahora prófugo estaba "alterado y nerviosísimo", que pudo observar que tenía un arma tipo revólver y que le dijo "me quieren meter en un quilombo", en relación a que lo querían involucrar en algo que supuestamente no había hecho.

Wagner se quedó en la casa hasta la noche, cuando luego de cenar fue llevado por su padrastro Ehcosor, hasta la estación de trenes de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se le perdió el rastro. Ehcosor fue detenido por esa colaboración, pero también quedó imputado en una causa por "tenencia ilegal de armas", ya que en el domicilio la policía de Moreno le secuestró una carabina calibre 22 que no tenía papeles. También le fue encontrada una pistola Bersa 9 milímetros de su propiedad, pero esa arma estaba en regla.

El padrastro de Wagner fue trasladado esta mañana ala Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Moreno, donde será indagado por la causa de la carabina por el fiscal Leandro Vetrichelli, y luego de esa diligencia judicial será trasladado detenido a Entre Ríos por una comisión de policía de esa provincia, que lo pondrá a disposición de la justicia que tramita la causa por la desaparición de Micaela, en el marco de la cual está imputado por encubrimiento.

Desaparecida

Micaela, oriunda de Concepción del Uruguay, desapareció el sábado a las 5.23 tras salir del boliche King de Gualeguay , ciudad donde cursa el profesorado de Educación Física. La Policía de Entre Ríos realizó rastrillajes terrestres, aéreos y en el río, hasta el momento sin resultados.





Nora González, la mujer que conoció a Sebastián Wagner en la cárcel cuando éste estaba purgando una condena por violación y después comenzó a convivir con él, dijo hoy a Radio Máxima de Gualeguaychú que su pareja "nos dijo que si venían a molestarlo por este tema, no quería volver a la cárcel, que se iba a matar".





González reconoció que "sabíamos el caso de la chica, pero él (Wagner) no hizo ningún comentario y por ahí preocupado preguntaba si la encontraron, si se sabía algo, y decía: yo me preocupo o me pongo mal porque estoy con una causa, una chica que se pierde de Concepción y se pierde acá, sé que pueden venir a investigarme".





Reveló asimismo que el sábado, día de la desaparición de Micaela, Wagner llegó a su casa a las 9, y precisó que "vino y se acostó a dormir. O andaba drogado, o andaba borracho y le dije 'bañate y acostate a dormir, mirá cómo estás'. El no se drogaba, por ahí andaba con algún amigo. No tenía ninguna marca, solamente acá (señalándose el pecho) tenía un raspón y me dijo que había sido con una rama".