Mientras velaban a Micaela, violaban y mataban a una chica de 16 años

Una historia que no termina nunca. Apenas terminamos de enterrar a Micaela García , y otra vez, la Argentina se enfrenta a la siniestra realidad de un femicidio . El martes, a las 18.30, fue hallada muerta en una finca en Alberdi, Tucumán , a la vera de la ruta 38, una chica llamada Ornella Dottori. Ornella tenía 16 años y estaba embarazada. La encontraron desnuda, con ladrillos en el cuello y señales de haber sido violada. A 200 metros de la ruta hay una estación de servicio. ¿Hay, por lo tanto, imágenes de cámaras de seguridad que puedan haber registrado el paso del asesino y de la víctima? ¿Quién la violó? ¿Quién la mató? Las sospechas "oficiales" apuntan a un joven apodado "Pomelo", de apellido Fernández. Natalia Navarro, la madre de Ornella, en cambio, cree que Fernández podría ser un "perejil" y enuncia con todas las letras sus sospechas: "Creo que hay un vínculo directo entre la policía y la muerte de mi hija".





El padre de Ornella había desaprobado la relación entre ambos, pero los jóvenes habían seguido viéndose en secreto. Es el sospechoso "ideal" porque tiene antecedentes como delincuente y porque, además, la policía lo está buscando. Sin embargo, la madre de Ornella desconfía. Para colmo, en las redes sociales se viralizaron fotos del cadáver de Ornella. Los únicos que estuvieron en la escena del crimen sin que nadie les prohibiera sacar fotos fueron el propio asesino -que no tiene interés en ser atrapado- y la policía. ¿Cuál fue la razón? ¿Puro morbo, o hay algo más?





La madre de Ornella apunta a un inquietante chat de su hija con un policía que le dijo "Llamá al 911 y te paso a buscar". Otra fuente de la familia agrega: "Tenía demasiados amigos policías". Ornella estaba judicializada. Cuando BigBang le pregunta por qué, dice, simplemente, "era una chica muy rebelde ".





Natalia Navarro denuncia inacción y negligencia de la Justicia. "La jueza de menores, la doctora Roldán, no me quiso atender hoy, me dijo que tenía mucho trabajo", cuenta. Una fuente de la familia denuncia que alguien está "embarrando la cancha" y esparciendo rumores fantasiosos, desde un supuesto "padrastro que la violaba" hasta una familia ausente y despreocupada. También denuncian que al padre de Ornella, Alberto Dottori no se le permitió acercarse a la escena del crimen.





Fuente: BigBang!News