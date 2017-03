Miércoles de paros: no hay clases ni atención en oficinas públicas

Este miércoles coinciden los paros de Amsafé, Sadop, UDA, UPCN, ATE, Festram y Amra. En tanto Siprus realiza asambleas. Los representantes de los trabajadores de la educación, la administración pública provincial, los de municipios y comunas y los profesionales de la salud reclaman una propuesta salarial que esté por encima del 21 por ciento. El ministro de Gobierno, Pablo Farías,





El funcionario insistió con que el diálogo está abierto con los gremios y recordó que el año pasado, atendiendo a la pérdida de poder adquisitivo, se definió el pago de un bono a fin de año.









"Se hizo un análisis de estas circunstancias y, obviamente, de las finanzas, de las posibilidades de la provincia, y se decidió hacer un reconocimiento aún mayor. Por eso, a la propuesta del 19,5 por ciento prevista para 2017 que cubre la expectativa inflacionaria de este año y que además plantea una cláusula de actualización automática de salarios, se le agregó un 1,5 por ciento que lleva hasta el 21 por ciento, como un reconocimiento de una suma también por esos desajustes", agregó Farías.





De todas maneras, ese porcentaje no conformó a UPCN, ATE y Amra (Asociación de Médicos de la República Argentina) que este miércoles realizan un paro de 24 horas; ni a Siprus (Sindicato de Profesionales de la Salud) que este miércoles realiza una asamblea y para mañana. En tanto los docentes y los municipales aún no recibieron una oferta que supere el 19,5 por ciento y también llevan adelante medidas de fuerza.

Embed #SantaFe│Qué no funcionará y qué tendrá atención normal mañana durante la jornada de paro → https://t.co/wwSK4eOibT pic.twitter.com/axhMSoDRgS — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 15 de marzo de 2017



Docentes

Los educadores nucleados en Amsafé, Sadop y UDA cumplen la segunda semana con paros en demanda de una nueva propuesta salarial que supere el techo que permita la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso, este miércoles y mañana no habrá clases en las escuelas públicas y privadas.

"El conflicto se va a resolver por la vía de un mayor esfuerzo de la provincia" - José Testoni, Secretario Adjunto Amsafé.

"Seguimos viendo que la política salarial de la provincia está en sintonía con la Nación", explicó a UNO, José Testoni, secretario adjunto de Amsafé y dijo que siguen a la espera de una nueva convocatoria a la paritaria.





En cuanto a la discusión en la provincia dijo que "se empezó a volver a analizar una propuesta integral que contemple otro tipo de problemáticas que se vienen dando y que tienen que ver con el corrimiento del Gobierno nacional de las políticas educativas".

Detalles.jpg



Consultado sobre si una propuesta como la que se hizo a UPCN y ATE conformaría, Testoni aclaró que se pondrá a consideración de los docentes pero recordó que se está pidiendo que se recupere el poder adquisitivo que se perdió el año pasado, además de lo que se prevé de inflación este 2017.





"El conflicto se va a resolver por la vía de un mayor esfuerzo de la provincia para que no seamos los docentes los que paguemos la pérdida de poder adquisitivo", aseguró y remarcó la deuda del Gobierno nacional al no haber convocado a paritarias.





Este miércoles a las 10.15, Amsafé y Sadop marcharán desde J. J. Paso y Zavalla hasta el Ministerio de Educación para reclamar una nueva oferta. La convocatoria también incluye a quienes quieran sumarse en bicicleta desde Urquiza y General López. También habrá concentraciones en Reconquista, Ceres, San Cristóbal, San Lorenzo, Rosario y Villa Constitución.

Embed Los municipales no acatan y ratifican el paro de mañana ►► https://t.co/u8E4E1gCzs pic.twitter.com/khu6B5fTlA — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 14 de marzo de 2017



Médicos

Este miércoles habrá guardias mínimas en los hospitales y centros de salud de la provincia porque los profesionales nucleados en Amra realizarán un paro de 24 horas y los de Siprus estarán desafectados para participar, en Santa Fe, de una asamblea y mañana realizarán su propio paro.

La medida se definió tras el rechazo a la oferta del 21 por ciento –en dos cuotas de 12 y nueve por ciento– que realizó este martes el gobierno en la paritaria de salud.

"se le agregó un 1,5 por ciento que lleva hasta el 21 por ciento, como un reconocimiento de una suma también por esos desajustes" - Pablo Farías, ministro de Gobierno

Municipios y comunas

Los trabajadores nucleados en Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe) cumple este miércoles la segunda jornada de paro definida para rechazar la propuesta del 19,5 por ciento y exigir una mejora salarial que contemple la situación económica de los trabajadores.





Este martes los intendentes y presidentes comunales solicitaron al Ministerio de Trabajo de la provincia que, ante los paros (hay anunciado otro para el 22 y 23 de marzo) implemente la conciliación obligatoria para reanudar las negociaciones.

Claudio Leoni, secretario general de Festram, señaló que no es posible acatar esa medida porque no se cumplieron los pasos necesarios para aplicarla. "La conciliación se dicta cuando fracasan las audiencias de conciliación y no tuvimos audiencias", dijo y agregó: "¿Para qué quieren una conciliación, para ofrecernos el 21 por ciento que ya fue rechazado por los estatales?".





Por último, cabe recordar que este miércoles se cumple el paro de la administración pública. La medida fue definida por UPCN y ATE tras el fracaso de la paritaria del lunes.