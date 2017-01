Miguel Lifschitz echó al secretario de Recursos Hídricos de la provincia

De todos modos, a la misma hora, en el gobierno provincial daban por cierta la decisión de sacar del cargo a Porta. Y el tenor político de la decisión del mandatario provincial no era disimulado por nadie ayer en el gobierno. "Le pedimos la renuncia al secretario Porta puesto por el sector de Barletta y Corral por no haber estado a la altura de la responsabilidad que le dio el gobernador", indicaron fuentes del Poder Ejecutivo consultadas al cierre de esta edición por UNO Santa Fe.

"No recibimos ningún proyecto del gobierno de Santa Fe para hacer obras hídricas" ► https://t.co/eIUORkkJZY pic.twitter.com/8fA12hBqjT

Habrá que ver qué impacto tiene esta medida en el vínculo entre los radicales del Grupo Universidad de Corral y Barletta y el socialismo, en el marco de los acuerdos de gobierno del Frente Progresista, teniendo en cuenta la relación que ese sector de la UCR tiene a nivel nacional con PRO.





La gota que colmó el vaso

Anoche se indicaba que hubo dos situaciones que habrían precipitado la salida de Porta.

Por un lado las declaraciones de Barletta, quien calificó como "dramática" la situación derivada de las inundaciones en su provincia y señaló a la falta de obras de infraestructura productiva como responsable de "las consecuencias más difíciles de superar".





"El problema fundamental de no haber tomado debida conciencia del cambio climático es que durante más de una década no se realizaron las obras de infraestructura productiva", manifestó Barletta.





Por otra parte, y en el mismo sentido, el viceministro del Interior de la Nación (segundo de Rogelio Frigerio), Sebastián García De Luca, sentenció que en la provincia no se está ejecutando ninguna obra hídrica porque la provincia "no presentó ningún proyecto", mientras que en Córdoba están ejecutando once proyectos al respecto por más de 200 millones de pesos.

De Luca recalcó: "Vemos muy buena predisposición del gobernador y su equipo, pero hacen falta los proyectos para avanzar. Y si bien no es momento para hacer un análisis político ni entrar en confrontaciones, con Lifschitz hemos avanzado, pero claramente ni con los gobiernos provinciales ni nacionales anteriores ha habido una sola obra ni ningún otro proyecto que tienda a solucionar este problema de manera estructural. Nosotros en este año hemos avanzado en hechos concretos y lo seguiremos haciendo".

"Nadie me llamó pidiéndome la renuncia"

Mientras desde el gobierno provincial se confirmaba que Porta era desplazado del cargo, el protagonista de la noticia salía a desmentir que tal cosa estuviera ocurriendo. Anoche en diálogo con FM Aire de Santa Fe, el funcionario expresó: