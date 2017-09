Milan abre la Europa League en Austria

Milan, con los argentinos Lucas Biglia y Mateo Musacchio, iniciará hoy su participación en la Liga de Europa cuando visite a Austria Viena, por el Grupo D.



Por la misma zona AEK Atenas, puntero de la liga doméstica que cuenta con el ex Boca Sergio Araujo, visitará a Rijeka de Croacia, escolta del certamen croata.



A su vez el Zenit ruso de los argentinos Emmanuel Mammana, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Emiliano Riggoni y Sebastián Driussi debutará de visita en Macedonia ante Vardar por el Grupo L, mientras que en el otro encuentro de la zona harán lo propio Real Sociedad, con Gerónimo Rulli, y Rosenborg de Noruega.



Además Atalanta de Italia, con Alejandro Gómez y José Palomino, recibirá en Bergamo, por el Grupo E, a Everton de Inglaterra que no contará con el lesionado Ramiro Funes Mori; al tiempo que Olympique Lyon lo hará frente a Apollon de Chipre, con Emilio Zelaya y Nicolas Martinez.



En otros partidos jugarán Villarreal (Mariano Barbosa y Leonardo Suarez)-Astana y Slavia Praga-Maccabi Tel Aviv por el Grupo A; Dinamo Kiev-Skenderbeu Korce y Young Boys-Partizan por el B; Hoffenheim-Sporting Braga e Istanbul-Ludogorets (Jorge Broun) por el C.



También se disputarán Copenaghe-Lokomotiv Moscú y Zlin (Pablo Podio)-Sheriff por el F; Hapoel Sheva-Lugano y Steaua Bucarest-Viktoria Plzen por el G; Crvena Zvezda-Bate y Arsenal-Colonia por el H; Olympique Marsella-Konyaspor y Vitoria Guimaraes-Salsburgo por el I.



Para cerrar jugarán Zoria Luhansk-Osternsunds y Hertha Berlín-Athletic Bilbao por el J y Zulte Waregem-Niza (Walter Benitez) y Vitesse-Lazio por el K.