Militta Bora aseguró que terminó "muy mal" con Chano porque el cantante de Tan Biónica le pegó

Militta Bora volvió a la carga contra Chano Charpentier . En esta oportunidad aseguró que durante la relación fugaz que mantuvieron hubo incluyó golpes por parte del exlíder de Tan Biónica.

La cantante contó el músico le pegó una vez. "Fue una relación violenta, hubo episodios violentos. No es la primera vez que me pasa, es la segunda. En su momento terminamos muy mal", aseguró.

De acuerdo a su relato, el maltrato psicológico y la manipulación por parte de Chano signaron la relación que concluyó el día que llegaron los golpes. "La violencia física para mí fue el límite", dijo.

Bora aseguró que en un primer momento negó el hecho de violencia de género porque no quería "que se hiciera un espéctaculo como fue la saga de Fede Bal y Barbie Vélez . No quería que se arme un circo mediático".

También dijo que la relación perjudicó su imagen. "No me favoreció porque directamente se me relacionó con el consumo de drogas, tampoco me benefició laboralmente porque yo me enamoré, dejé todo y me fui del Bailando, me fui de viaje con él".