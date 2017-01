¡Mirá el apodo que Laurita Fernández le puso a Fede Bal tras la pelea!

Federico Bal fue el protagonista de una pelea en un local de hamburguesas el fin de semana. Fue a la salida de un boliche cuando el grupo que iba con el actor se cruzó con otro.

"Fue a comprar hamburguesas, no a pelear. Había diez en la cola y después eran 40, terminaron todos a las trompadas pero Fede ya no estaba, estaba en el auto cuando se armó el lío. Fede no está asustado pero pasó un mal momento, fue un alerta", explicaba Carmen Barbieri, madre del actor a este portal.

Pero este lunes, fue la propia Laurita Fernández quien en Los Ángeles de la Mañana salió a hablar del escandaloso episodio protagonizado por Bal, utilizando un increíble, pero comiquísimo apodo en referencia a su amigo.

"El viernes me había dormido temprano y cuando me levanto veo en un grupo que tenemos en común que había escrito 'paren que estoy en la comisaría'. Y antes de hablar con él leo en los portales 'Fede Bal a las trompadas por una hamburguesa'. Entonces, le escribo 'Gordo come papa frita, ¿te peleaste por una hamburguesa?'", detalló la panelista en Los Ángeles a la mañana.

"Me dijo que no mandó a ninguno de los amigos a comprar y se bajó él por ansioso y atolondrado", agregó.

Mirá el video!