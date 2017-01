Mirá en vivo: Federer y Nadal, en una final histórica del Abierto de Australia

Embed

El suizo Roger Federer , con una colección de 17 títulos de Grand Slam y considerado uno de los mejores de todos los tiempos, se medirá este domingo con el español Rafael Nadal , nueve veces campeón de Roland Garros, en una definición del abierto de Australia que permitirá a los amantes del tenis disfrutar de una final soñada entre dos campeones que construyeron el gran clásico de la era moderna y regresaron al primer nivel luego de una temporada con escasa actividad debido a sendas lesiones.Federer, actualmente 17 en el ranking mundial de la ATP, y Nadal (9), se reencontrarán en una definición de un Grand Slam después de cinco años y ocho meses (desde Roland Garros 2011 que ganó 'Rafa' en cuatro sets) este domingo a partir de las 5.30 -hora de la Argentina- con transmisión de la señal de cable ESPN.Los dos ex número uno del mundo, el suizo con 35 años y el mallorquín con 30, protagonizaron en Melbourne Park dos semanas de ensueño, ya que retornaron a los primeros planos con triunfos increíbles y le sacaron máximo provecho a las prematuras eliminaciones que sufrieron el británico Andy Murray y el serbio Novak Djokovic, los tenistas que dominan el circuito en la actualidad.El historial entre ambos favorece a Nadal por 23-11 y la última vez que se cruzaron fue en la final del ATP de Basilea de 2015 que ganó Roger por 6-3, 5-7 y 6-3, aunque esos fríos números no reflejan de ninguna manera los altísimos niveles de emoción, expectativa y admiración que desataron ambos ídolos no solo en Melbourne, sino también en el resto del mundo que sigue el torneo por TV y lo refleja en las redes sociales, el modo moderno de expresarse y comunicarse.Federer, ganador de 88 títulos de la ATP y los Grand Slams de Australia 2004, 2006, 2007 y 2010, Roland Garros 2009, Wimbledon 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 y 2012, y el US Open en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, no jugó mucho el año pasado por una lesión en la rodilla y en Australia recuperó gran parte de su amplio repertorio, así venció sucesivamente al austríaco Jurgen Melzer, al estadounidense Noah Rubin, al checo Tomas Berdych, al japonés Kei Nishikori, al alemán Mischa Zverev y a su compatriota Stan Wawrinka.Nadal, por su parte, con 69 títulos de la ATP, conquistó sus 14 Grand Slam en Australia 2009 (le ganó la final a Federer), Roland Garros 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, Wimbledon 2008 y 2010, y el US Open 2010 y 2013, y luego de haber superado una lesión en la muñeca que el año pasado lo tuvo a maltraer, regresó en Melbourne y venció en fila a los alemanes Florian Mayer y Alexander Zverev, al chipriota Marcos Baghdatis, al francés Gael Monfils, al canadiense Milos Raonic y al búlgaro Grigor Dimitrov.El gran "duelo" entre Roger y 'Rafa' que hará madrugar a los argentinos en la edición 105 del abierto australiano (la número 30 que se disputa en Melbourne Park) ofrecerá un antagonismo de estilos, entre un diestro ofensivo como el suizo y un 'zurdo' contragolpeador como el español de Mallorca.Será un cruce entre dos cracks que superan los 30 años, algo que había sucedido por última vez en 2002 en el US Open, cuando Pete Sampras (31) venció en la final a Andre Agassi (32), mientras que en Australia la más antigüa fue en 1972 con Ken Rosewall (37 años) derrotando a Mal Anderson (36).En la edición de 2017, con la final entre Federer (35) y Nadal (30), y la femenina que Serena Williams (35) le ganó a su hermana Venus (36) por un doble 6-4, será la primera ocasión en la historia del tenis en la que los cuatro participantes en las finales individuales superaron la treintena.Los fanáticos del tenis están agradecidos por ver en acción a dos colosos como Federer y Nadal, en una final que puede ser histórica, ya que podría tratarse de la última entre ambos en un Grand Slam, ya que tanto Murray como Djokovic no suelen hacer concesiones y se presume que mantendrán su hegemonía en las citas en París, Londres y Nueva York, en los tres 'grandes' que restan para completar la temporada.