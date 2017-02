Miranda Kerr no mantiene relaciones con su prometido

La normalmente discreta Miranda Kerr acaba de realizar una sorprendente revelación sobre su vida sentimental junto al fundador de Snapchat Evan Spiegel.





The Times para promocionar su última colaboración con la firma de En el marco de una entrevista con el periódicopara promocionar su última colaboración con la firma de moda Mother, cuyos beneficios irán destinados a varios hospitales para mujeres, la modelo se encontró de pronto en una incómoda situación cuando la conversación derivó hacia el uso de anticonceptivos que, según confesó, ella no necesita.





"Yo no uso ningún método", aclaró la modelo, antes de darse cuenta rápidamente que sus palabras podían dar a entender que estaba pensando darle un hermanito a su hijo de 6 años Flynn, fruto de su fallido matrimonio con Orlando Bloom.





"No se trata de eso, todavía no. No tendremos hijos hasta después del matrimonio. Mi pareja es muy tradicional. No podemos... lo que quiero decir es que... simplemente estamos esperando al matrimonio", reveló la australiana, dando a entender que su futuro marido y ella habían tomado la decisión, por iniciativa aparentemente de él, de reservarse para el matrimonio.





Miranda y su prometido se conocieron en 2014, cuando coincidieron en la misma mesa durante un evento de Louis Vuitton. En un principio, la exmujer de Orlando Bloom no se mostró demasiado predispuesta a hablar con Spiegel debido a la edad de este, siete años más joven que ella. Sin embargo, el empresario de las redes sociales consiguió conquistarla con su conversación, antes de dejarla de piedra al despedirse antes de que concluyera la cena alegando que a la mañana siguiente tenía una reunión de negocios.





Sin embargo, la pareja continuó en contacto por teléfono y finalmente se comprometió en verano del año pasado.





"Todo evolucionó con paso lento pero seguro.No sabía ni si realmente estaba interesado en mí, pero cuando le dejé claros mis sentimientos él comenzó a mostrarse muy interesado", aseguró la modelo.





Fuente: BangShowbiz