Misteriosa aparición en la selfie de dos jóvenes de Paraná

Una joven de Paraná atravesó una misteriosa situación en su propia casa. "Pasó el 1 de febrero de este año", contó Luana -de 18 años- a 9 Ahora. Ella se tomó una selfie con su amiga -menor de edad- y luego vieron una extraña aparición, que creen que es un fantasma.





"Me vino a visitar una amiga. Eran alrededor de las 19, cuando nos sacamos unas fotos. Estábamos solas en la casa", comenzó a relatar la joven. "No notamos nada raro en ese momento, pero ella vino unos días después a mostrarme esa misma foto, diciéndome que había algo o alguien atrás de nosotras, siendo que no había nadie en mi casa en ese momento", detalló.





"Cuando le hicimos zoom a la foto, vimos a esa persona. No sabíamos lo que era, porque estábamos solas cuando sacamos la foto, no entendíamos nada y nos asustamos mucho", manifestó. En efecto, en la esquina inferior derecha de la imagen se observa la figura de una mujer de pelo corto, con vestido oscuro, que se refleja en un espejo. Ese sería el fantasma.





FENÓMENOS PARANORMALES





Sin embargo, el terror recién empezaba con ese descubrimiento, porque los días siguientes vivieron diversos episodios paranormales en la vivienda del barrio Lomas del Mirador I. "Después de eso, durante toda la semana pasaron cosas. Se tornó todo muy feo. Se caían cubiertos, se perdían objetos e incluso un día mi abuela escuchó un grito desde adentro de su armario, diciendo su nombre. Todo era muy traumante para mi familia", contó Luana. Afortunadamente, "fue solo esa semana y luego no pasó más nada".





¿QUIÉN ES LA MUJER FANTASMA?





La joven que debió atravesar estos fenómenos admitió que a ella y su familia no les resulta conocida la imagen de la persona. "Se ve que es una mujer, con la cara un poco desfigurada", describió la joven. "Hace unos meses falleció mi abuela, pero no se parece a ella. Esta señora que se ve en el espejo tiene piel blanca y mi abuela fallecida no tenía esa piel", señaló.





"El resto de la familia no me creía mucho. Pensaban que era mi otra abuela, la que vive en mi casa, pero más flaca. Yo les decía que mi abuela no estaba en la casa cuando nos sacamos la foto y además no es parecida", manifestó Luana. "Cuando les mostré la selfie, me creyeron y estábamos todos asustados", dijo.





Afortunadamente, los episodios paranormales dejaron de rondar la vida de la familia paranaense. Una semana después de la misteriosa aparición, todo volvió a la normalidad. Mirá la foto de las jóvenes y el fantasma. ¿Qué pensás?





Fuente: 9 Ahora