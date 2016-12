Montero: "La derrota fue culpa mía, pero Independiente mereció el triunfo"

El entrenador de Colón de Santa Fe , el uruguayo Paolo Montero , asumió su responsabilidad hoy tras la derrota ante Independiente por 2 a 0 como local y aseguró que el conjunto de Avellaneda "mereció el triunfo".

"La derrota fue culpa mía, porque planteé mal el partido. Y cuando te equivocas con equipos así lo pagas caro. Independiente mereció el triunfo", sostuvo el ex jugador de Juventus de Italia y ex integrante del seleccionado uruguayo de fútbol.

"Los cambios a veces salen y a veces no. A partir de mañana vamos analizar si los de hoy funcionaron o no. Y a pesar de que no se vio hoy, somos muy ordenados y por lo general no cambiamos mucho y el equipo ha sido el mismo" analizó el técnico.

En cuanto al choque de cabezas que sufrió el juvenil Tomás Sandoval, que motivó su sustitución a minutos de haber ingresado en el complemento, Montero expresó que por "suerte está bien. No es nada grave. Desde lejos lo vi caer y enseguida le preguntamos a Oviedo (Fidencio, volante paraguayo) como estaba para quedarnos tranquilos".

"Esta derrota es un freno, pero debemos ser conscientes que hay que seguir creciendo como lo veníamos haciendo", concluyó el técnico ''sabalero'' en conferencia de prensa post encuentro en el Estadio Brigadier General Estanislao López.