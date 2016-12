Montero, en la mira canalla

Se fueron 19 entrenadores en las 14 fechas que duró la primera parte del Torneo de Primera División, que concluyó anoche con dos partidos. Incluso todavía está pendiente la respuesta de Marcelo Gallardo, quien confirmó que el viernes anunciará si sigue o no en River en 2017. Esta lista podría alargarse hasta 21 si es que prosperan las negociaciones que encararán tres clubes por Paolo Montero , quien tiene contrato con Colón hasta junio del año que viene.

Ocurre que Rosario Central, Independiente y Godoy Cruz de Mendoza lo tienen en carpeta para suceder a Eduardo Coudet, Gabriel Milito y Sebastián Méndez, respectivamente.

Por lo que pudo averiguar Ovación, antes del partido frente a Boca en La Bombonera, los dirigentes sabaleros tenían pensado sentarse a hablar con el uruguayo para ofrecerle una extensión de su vínculo, a pesar que tiene seis meses más de contrato.

En el fútbol actual ya no resulta tan extraño que un club que busca entrenador se fije en otro que esté trabajando, a pesar que esta práctica puede ser tomada como falta de códigos en el ambiente. Sin embargo, vale recordar que de esa manera llegó Montero al Sabalero, ya que tenía contrato con Boca Unidos cuando los dirigentes lo fueron a buscar.

El uruguayo se cansó de decir en los medios correntinos que no había tenido ningún tipo de contacto con los dirigentes de Colón, a pesar que José Vignatti ya lo tenía apalabrado antes de los comicios donde se impuso por amplio margen por sobre sus contrincantes en dicha contienda.

Central, el más firme

Tras la partida de Eduardo Coudet, los dirigentes de Rosario Central pusieron manos a la obra para cerrar la llegada de su sucesor. Dos nombres picaron en punta: Paolo Montero y Eduardo Domínguez.

Diario La Capital publicó que "Leonardo Fernández dirigió este domingo por primera vez en torneos de AFA y por cierto con muy buen resultado, pero otro entrenador estará al frente del plantel cuando retome los trabajos de pretemporada a principios de enero. Aunque las mayores preferencias están ente Eduardo Domínguez y Paolo Montero, no hay que descartar nombres. Diego Cocca tiene plafón, pero no se iría de Colombia, y también Jorge Almirón, que se desvincularía de Lanús. En el medio habrá más de una reunión con otros candidatos y antes de fin de año el nombre del reemplazante de Eduardo Coudet estará definido. Eso sí, parece que la comisión directiva fijó un rango en su característica como condición sine qua non: que la propuesta futbolística apunte a un juego intenso como el que propuso el Chacho y que haya apoyo en la tecnología".