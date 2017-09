Morena Rial defendió a la chica de Santa Fe que sufría bullyng en la escuela

En las últimas semanas, More Rial venía con un perfil bajo en las redes sociales. Sin embargo, una noticia la hizo explotar. Según afirma El Intransigente, vio la historia de la nena santafesina que padecía bullying en la escuela y que su madre decidió cambiar de establecimiento. La hija del conductor de Intrusos le escribió. Y denunció lo que ella misma vive por culpa de sus acosadores. Los mandó al frente y reveló que es lo que le dicen. Mirá la furiosa foto al final de la nota.

"VIVAN Y DEJEN VIVIR EN PAZ. MI VIDA MUCHA SUERTE, SE FUERTE, SE PUEDE SALIR DE ESTA, SOLO TENES QUE CONFIAR EN VOS Y EN QUE SOS HERMOSA Y QUE NADA TE DERRUMBE, SOLO ASÍ VAS A SALIR ADELANTE! Yo vivi muchísimo bullying en el colegio, y a diario lo sufro asique la entiendo demasiado!! SI ALGUIEN LA CONOCE, YO LA QUIERO CONOCER A ESA PRINCESA, QUE ME AVISEN (sic)", escribió en Instagram junto con una captura de pantalla de la nota en cuestión, que denuncia la terrible situación.

En Facebook, en donde compartió el link de la noticia, además, More Rial reveló el acoso que ella misma sufre. "Qué vergüenza que da esta sociedad, que tan hijos de puta pueden ser las personas (nenes) para hacer semejante maldad", lamentó en su escrito.





"Yo lo pasé, yo lo sufrí, yo fui fuerte y lo supere, día a día vivo con insultos, Amenazas, me dicen gorda, ballena, me llaman por teléfono y me dicen hola te llamamos de Greenpeace", denunció la mediática, que ya contó los dramas que sufrió por el acoso al que la sometieron por tener sobrepeso.

"Hasta cuándo los maestros van a hacer oídos sordos, muy pocos maestros están realmente metidos y quieren ayudar a que los chicos sean felices, los demás hacen su trabajo y no les importa nada. Me da mucha pena realmente que sean desde tan chicos tan hijos de puta!", escribió en la red social.





