Moria Casán se manifestó a favor del "tetazo" en Twitter

Luego del operativo policial que impidió que tres mujeres hicieran topless en una playa de Necochea, el pasado 28 de enero, varias organizaciones feministas convocaron a realizar esta tarde un "tetazo" frente al Obelisco y en otros puntos del país, como una manera de reclamar por la "soberanía de los cuerpos".





La iniciativa encontró voces a favor y en contra, pero Moria Casán decidió acompañar la medida abiertamente y, de paso, reconocerse como una "adelantada" en cuestiones de liberación femenina. "Medioevo time, #danger. A tetazo limpio, mujeres, ¡no se dejen cosificar! ¡Vayan con sus críos! Den la teta", escribió la vedette en su cuenta de Twitter. "Y no se cosifiquen: cuando vayan a la tele, den la cara y no el culo, así comienzan a respetarse a ustedes. No es consejo, es sugerencia".





Además, la jurado del "Bailando por un sueño" compartió una imagen de la época de Playa Franka, el parador nudista que la diva inauguró en el verano de 1994.





Embed Hace 25 años me mandé un tetazo que hoy se hace en el Obelisco #AvantGarde #Avanzada https://t.co/2JAS1zr2dt — Moria Casán (@Moria_Casan) 7 de febrero de 2017



Embed Medioevo time #danger A tetazo limpio mujeres no se dejen cosificar! vayan con sus críos! den la teta y a los pajeros fuck you — Moria Casán (@Moria_Casan) 7 de febrero de 2017



Embed Y no se cosifiquen cuando vayan a la tele den la cara no el culo, así comienzan a respetarse a uds no es consejo — Moria Casán (@Moria_Casan) 7 de febrero de 2017



Embed es sugerencia #AGUANTELA MUJER, HEMBRA, MADRE, TRANS ❤ — Moria Casán (@Moria_Casan) 7 de febrero de 2017



Embed Adelantándome 2hs al tetazo y 25 años a todo #Imprescindible pic.twitter.com/ey0jw3nQTJ — Moria Casán (@Moria_Casan) 7 de febrero de 2017



Fuente: La Nación