Moria reveló que Hoppe le confirmó la infidelidad de Laurita con Fede

"Nunca me interesó la historia de ellos porque nunca me la creí. Los dos tienen el mismo tipo de ambición. Ahora él está pasado de mediático", comenzó diciendo "la one" en una nota con "A toda tarde", el programa de Ronen Suarc en CN23.





Pero Moria reveló cómo se enteró de la presunta infidelidad de Laura para con su expareja Federico Hoppe. "En el Bailando todos sabíamos lo que había pasado. Ellos se encargaron de llamar a la prensa o de mostrarlo. Yo lo supe por Hoppe, a mi me lo contó él. Me contó que andaban, y que uno de ellos lo reconoció. Súper infidelidad. Hoppe se portó como un señor porque no sólo lo vio, sino que fue confirmado por uno de ellos", sentenció Casan.





Sobre el blanqueo tardío de la relación, Moria opinó: "La gracia de la relación era la clandestinidad, ya no tiene gracia. Ya se terminó la magia. Me parece que la novedad no va por ellos, sería bueno que bailaran cada uno con parejas diferentes", finalizó la protagonista de "Luz Cenicienta".